Gakpo deelt kleedkamergeheim bij PSV: ‘Ik weet niet of ik dit mag zeggen’

Woensdag, 1 december 2021 om 17:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:03

Cody Gakpo heeft in gesprek met Soufiane Touzani een kleedkamergeheim van PSV gedeeld. Volgens de aanvaller, die momenteel geblesseerd is, verschijnen er na afloop van wedstrijden weleens hamburgers in de kleedkamer bij de Eindhovenaren. Gakpo deed de onthulling in het programma Tiki Taka Touzani, waarin de presentator in gesprek gaat met bekende voetballers uit binnen- en buitenland.

Ditmaal was het de beurt aan Gakpo en werd de aanvoerder onder meer gevraagd naar zijn manieren op het gebied van voeding, training en ontspanning. "Ik heb uit betrouwbare bron gehoord dat jij best wel met je voeding bezig bent", snijdt Touzani het onderwerp aan in zijn online programma. "Jij bent die bron toch?", pareert Gakpo lachend. "Ik weet niet of ik dit kan zeggen. Ik weet niet of dit op televisie mag komen. Maar soms na de wedstrijd staat er bij PSV in de kleedkamer weleens iets lekkers. Dan staan er hamburgers of zo. Dan hap ik wel toe."

Vorig jaar ontstond er ophef over de 'kleedkamermaaltijden' van PSV, toen Johan Derksen bij Veronica Inside vertelde dat de Eindhovenaren kapsalons bestelden. Een uitspraak die niet in goede aarde viel bij toenmalig aanvoerder Denzel Dumfries. "De directie is een keer binnengelopen terwijl de één een kapsalon met vet shoarmavlees at en de ander een pizza", aldus Derksen destijds. "Dat kan ik je nu zeggen, dat slaat helemaal nergens op. Dat is klinkklare onzin. We zijn een professionele club en bestellen geen pizza’s en shoarma", reageerde Dumfries daarop.

Gakpo vertelde in het programma verder over zijn rituelen om te ontspannen. "Ik ga vaak naar de kerk", aldus de aanvaller. "Daar vind ik rust. Dat deed ik samen met Kingsley Ehizibue en Godfried Roemeratoe. Die jongens zijn allemaal gelovig. Samen bespreken we hoe we rustig kunnen blijven in onze hoofden. Maar ik doe ook veel dingen samen met mijn vader. Als we allebei vrij zijn gaan we voetballen. Dan spelen we situaties na en gaan we kijken of dingen beter kunnen. Hij heeft in Togo op het hoogste niveau gespeeld. Die kan wel een balletje trappen. Hij probeert mij soms iets bij te brengen van zijn visie."