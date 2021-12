Zlatan Ibrahimovic adviseert Kylian Mbappé over diens toekomst

Woensdag, 1 december 2021 om 16:15 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:23

Als het aan Zlatan Ibrahimovic ligt, verlaat Kylian Mbappé Paris Saint-Germain komende zomer transfervrij voor Real Madrid. Volgens de spits van AC Milan heeft de 22-jarige Fransman een ‘meer gestructureerde omgeving nodig, zoals dat bij Real het geval is’. Mbappé beschikt bij PSG over een aflopend contract en komt met de club maar geen nieuwe verbintenis overeen. Bovendien heeft hij meerdere keren publiekelijk aangegeven dat hij een overstap naar de Spaanse hoofdstad wel ziet zitten.

Ter gelegenheid van het uitbrengen van zijn boek ‘Adrenaline, mijn genegeerde verhalen’, gaf Ibrahimovic een interview aan de Italiaanse krant Corriere della Serra, waarin hij zich niet onthield van een aantal opmerkelijke uitspraken. Vijf jaar na zijn vertrek bij PSG houdt de Zweedse aanvaller het nieuws rondom zijn voormalige werkgever, en in het bijzonder de situatie van Mbappé, nauwlettend in de gaten. Laatstgenoemde loopt komende zomer tegen het einde van zijn contract bij de Franse grootmacht en heeft verzocht de club te verlaten.

“Het is waar, Mbappé heeft een meer gestructureerde omgeving nodig, zoals Real Madrid”, antwoordde Ibrahimovic bevestigend op de vraag of hij Mbappé heeft geadviseerd PSG te verlaten. “Tegelijkertijd heb ik de voorzitter van PSG (Nasser Al-Khelaifi red.) gezegd dat hij Mbappé niet moet verkopen.” De Franse aanvaller heeft er nooit een geheim van gemaakt graag eens voor Real Madrid te willen spelen. Vanaf 1 januari staat het hem vrij om met de Koninklijke in gesprek te gaan over een eventuele overgang.

Ibrahimovic liet zich eind oktober ook al uit over Mbappé. De Zweed zei destijds dat de aanvaller zichzelf te weinig uitdaagt. “Hij kan heel goed worden als hij zichzelf pijn doet”, aldus Ibrahimovic in gesprek met Téléfoot. “Hij moet bloed proeven en op vuur lopen. Omring jezelf met mensen die je vertellen dat je niet goed genoeg bent en dat je de beste zult worden.” Ook de recente Ballon d’Or-winst van Lionel Messi en de vergelijking met Cristiano Ronaldo kwam ter sprake tijdens de boekpresentatie van de aanvaller van AC Milan. “Ik vind Messi beter, omdat we samen hebben gespeeld, maar de Ballon d'Or van dit jaar had naar Robert Lewandowski moeten gaan.”