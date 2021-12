BILD: Rangnick zet in op spectaculaire hereniging met landgenoot

Woensdag, 1 december 2021 om 14:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:06

Ralf Rangnick heeft bij de clubleiding van Manchester United zijn wensenlijstje ingediend met mogelijke transferdoelwitten. Een van de meest opvallende namen is die van Timo Werner, die komende zomer moet worden losgeweekt bij Chelsea, verzekert Christian Falk. De journalist van BILD onthult dat het komende zomer tot een hereniging moet komen tussen Rangnick en Werner. Eerder werkte het tweetal samen bij RB Leipzig.

Rangnick, die pas net in dienst is bij United als opvolger van de ontslagen Ole Gunnar Solskjaer, wil bij de Engelse grootmacht een revolutie teweeg brengen in de voorhoede. Naast Werder wordt ook de naam van Erling Braut Haaland genoemd, weten Engelse media. Bovendien zijn Leipzig-middenvelders Christopher Nkunku en Amadou Haidara terug te vinden op het verlanglijstje van de Duitse interim-manager. Rangnick werd maandag aangesteld als tijdelijke vervanger van Solskjaer en treedt na dit seizoen twee jaar als adviseur in dienst bij de club.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Rangnick wordt niet alleen geroemd om zijn kwaliteiten als coach, maar heeft bovendien ervaring in het aantrekken van spelers. Die rol vervulde hij bij Leipzig, Red Bull Salzburg en Lokomotiv Moskou, waar hij meest recent werkte. Rangnick onderhoudt volgens berichten uit de Engelse media nauwe contacten met Ralf-Inge Haaland, de vaker en zaakwaarnemer van Erling Braut Haaland. Rangnick was bij Salzburg in dienst als sportief directeur, toen hij de Noorse spits begin 2020 voor 21,1 miljoen euro de overstap zag maken naar Borussia Dortmund. Haaland was op dat moment in 22 wedstrijden goed voor 28 doelpunten namens de Oostenrijkers.

In diezelfde hoedanigheid werkte Rangnick ook samen met Werner, die hij onder zijn hoede had bij Leipzig. Werner heeft sinds zijn overgang naar Chelsea een moeilijke tijd doorstaan en scoorde tot dusver 15 doelpunten in 64 wedstrijden namens the Blues. Er is in Engeland met name kritiek ontstaan vanwege zijn gebrek aan potentie voor het doel. In zijn laatste seizoen als speler van Leipzig wist Werner liefst 34 keer het net te vinden. De kansen van Rangnick lijken niet geheel kansloos, daar hij goede contacten heeft met Thomas Tuchel. Werner heeft in Londen nog wel een contract tot medio 2025, waardoor United met een flinke som geld over de brug moet komen.

De berichten over de interesse van United in Werner en Haaland zijn opmerkelijk te noemen, daar de Engelse topclub deze zomer 117 miljoen euro uitgaf aan Jadon Sancho en Cristiano Ronaldo. Het duo heeft zich op Old Trafford aangesloten bij Marcus Rashford, Mason Greenwood, Edinson Cavani en Anthony Martial, waarbij van laatstgenoemde wordt verwacht dat hij Manchester gaat verlaten. Met name over de rol van Ronaldo is veel commotie ontstaan in Engeland. De Portugees werd door interim-manager Michael Carrick meteen op de bank geposteerd, wat bij Sky Sports tot een hevige discussie leidde tussen Roy Keane en Jamie Carragher.