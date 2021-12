‘Staf Solskjaer maakte pijnlijke vergelijking tussen V/d Beek en United-flop'

Woensdag, 1 december 2021 om 15:35 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:56

Donny van de Beek werd in zijn eerste maanden bij Manchester United door de trainersstaf van toenmalig manager Ole Gunnar Solskjaer vergeleken met Henrikh Mkhitaryan, zo beweert ESPN. De stafleden zouden het gevoel hebben gehad dat de van Ajax overgekomen middenvelder moeite zou hebben om zich aan te passen aan het tempo van de Premier League. Onder de recent ontslagen Solskjaer wist Van de Beek nooit uit te groeien tot een vaste waarde. De Noor gunde hem dit seizoen slechts 198 speelminuten.

Leden uit de technische staf van Solskjaer maakten bij United de vergelijking met Mkhitaryan en waren van mening dat Van de Beek meer vertrouwd zou zijn met het spelen in de Champions League dan in de Premier League, nadat hij in september 2020 voor 44 miljoen overkwam van Ajax. Mkhitaryan maakte in 2016 voor 35 miljoen euro de overstap van Borussia Dortmund naar Old Trafford, maar slaagde er eveneens niet in om zijn sterke spel bij BVB in de Premier League te tonen. Na 1,5 jaar verliet hij United via de achterdeur voor Arsenal in een ruildeal met Alexis Sánchez.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van de Beek slaagde er onder Solskjaer nooit in om een vaste basisplaats te bemachtigen bij Manchester United. In de laatste weken onder het bewind van de Noorse oefenmeester gingen er in de Engelse media steeds meer geluiden op om de Nederlander meer kansen te geven. Ook werd hij op de momenten dat hij speelde luidkeels toegezongen door het publiek van United. Van de Beek moet het dit seizoen tot dusver doen met spaarzame invalbeurten, hoe slecht het ook met United ging. Onder meer tijdens Solskjaers laatste officiële wedstrijd als manager van the Red Devils werd Van de Beek luid toegezongen, toen hij tegen Watford na de rust binnen de lijnen kwam en scoorde.

Nu Solskjaer is ontslagen en Ralf Rangnick de rest van het seizoen als interim-manager is aangesteld, hoopt de 24-jarige middenvelder nieuwe kansen te krijgen om zijn kwaliteiten te tonen. Van de Beek scoorde als invaller tijdens de nederlaag tegen Watford (4-1) en kreeg van Michael Carrick, die tijdelijk de honneurs waarneemt, in het Champions League-duel met Villarreal (2-0) een basisplaats. Tegen Chelsea (1-1) moest Van de Beek het afgelopen weekend echter weer doen met een korte invalbeurt. In de 89ste minuut verving hij Bruno Fernandes. United staat momenteel achtste in de de Premier League met 18 punten uit 13 wedstrijden en krijgt donderdagavond bezoek van Arsenal.