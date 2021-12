Zeljko Petrovic door het stof na doldwaze actie bij debuutwedstrijd Irak

Woensdag, 1 december 2021 om 14:04 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:33

Zeljko Petrovic heeft zijn excuses aangeboden voor zijn gedrag tijdens de wedstrijd tussen Irak en Oman (1-1) van afgelopen dinsdag. De debuterende bondscoach van Irak zorgde voor verbijstering in de openingswedstrijd op de Arab Cup door diep in de blessuretijd het veld in te lopen bij een strafschop van zijn ploeg, nadat Ayman Hussein een eerdere penalty had gemist. De Montenegrijnse oefenmeester wilde voorkomen dat zijn pupil opnieuw achter de bal ging staan en stormde het veld in, waar hij moest worden tegengehouden door spelers.

Petrovic sleepte met zijn actie wel een gelijkspel uit het vuur, daar Hasan Abdulkareem de strafschop benutte in de blessuretijd. Het moment waarop Petrovic het veld instapte werd woensdag tijdens de nabespreking uitgebreid behandeld. “Ik heb net in de krant mijn excuses aangeboden voor het voorval met Ayman. Zoiets mag ik nooit doen”, zei Petrovic. “Ik voel me heel slecht over Ayman. Het is heel moeilijk uit te leggen. Als hij de tweede strafschop had gemist, hadden we een veel groter probleem. Als hier één speler is die enorm professioneel en positief is, dan is dat Ayman. Ik voel me nu niet goed, maar wat gebeurd is, is gebeurd. Want ik ben de bondscoach en ik moet leiding geven.”

Irak stond tijdens het veelbesproken moment met 0-1 achter. Hussein kreeg de opgelegde mogelijkheid om zijn land op gelijke hoogte te brengen, maar faalde. Hij werd echter gered door de arbiter, die de strafschop opnieuw liet nemen doordat de doelman te vroeg van zijn lijn kwam. Petrovic wilde vervolgens koste wat kost voorkomen dat de invaller opnieuw achter de bal zou gaan staan. “Ayman wist dat hij de eerste strafschop gewoon kon nemen en ik niks zou zeggen, maar het missen van de tweede strafschop zou zowel hem als mijzelf een groot probleem in Bagdad bezorgen”, vervolgde Petrovic.

“Ik wil ook een groot compliment maken aan Hassan Abdulkareem. Hij zit voor de eerste keer bij de selectie en is zo zelfverzekerd dat hij zegt: ‘Ik neem de tweede strafschop.’” Achteraf is het een goede keuze gebleken, want Abdulkareem scoorde en bezorgde Irak zodoende een punt in de 98ste minuut van de wedstrijd. Vanwege een eerdere rode kaart van Yaser Kasim stond de ploeg op dat moment met tien man op het veld. Petrovic fungeert sinds kort als bondscoach van Irak, nadat hij het stokje overnam van de opgestapte Dick Advocaat. Eerder fungeerde hij als assistent-bondscoach.