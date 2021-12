Cristiano Ronaldo huurde oorlogsveteranen in om inbraak te voorkomen

Woensdag, 1 december 2021 om 12:50 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:10

Er loopt een onderzoek tegen twee beveiligers van Cristiano Ronaldo, zo meldt het Portugese magazine Flash. De tweelingbroers Sergio en Jorge Ramalheiro worden beschuldigd van het uitvoeren van illegale werkzaamheden. De voormalig Afghaanse elitesoldaten zijn in dienst van de Portugese veiligheidspolitie SIPO, maar zouden zonder toestemming onbetaald verlof hebben aangevraagd om de aanvaller van Manchester United 24 uur per dag te beveiligen.

Sergio en Jorge Ramalheiro maakten onderdeel uit van de Portugese elitecommando's en zijn experts in allerlei vormen van paramilitaire verdediging. Jarenlang werden zij als commando gestationeerd in Afghanistan. Na hun verblijf in het Midden-Oosten maakten ze deel uit van een escorte-eenheid van de Portugese politie die overheidsambtenaren beschermt. De tweelingbroers hebben zonder toestemming onbetaald verlof aangevraagd bij de Portugese veiligheidspolitie om Ronaldo te beveiligen, melden Engelse en Portugese media.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens The Sun zijn de broers de hele dag bij de familie van de aanvaller en reizen ze met hen mee tijdens alle reizen, zowel in het binnen- als buitenland. De Portugese beveiligers worden in hun thuisland nu echter beschuldigd van illegaal werk. Omdat ze zonder toestemming van de politie tweemaal in Lissabon particuliere beveiligingsfuncties hebben uitgevoerd, hangt er een proces boven hun hoofd. Voor de overtreding kan het tweetaal in hun thuisland een gevangenisstraf krijgen van maximaal vijf jaar. Ook loopt er een tuchtprocedure als ze terugkeren naar de Portugese veiligheidsinstantie.

"Ze kunnen opgaan in de menigte en denken, zien en handelen snel op de momenten dat het moet", schrijven Portugese media over het duo. De voormalige elitesoldaten werden voor het eerst gezien naast Ronaldo toen de aanvaller zich afgelopen september aan het voorbereiden was om met zijn familie naar Zwitserland af te reizen. Later werden zij gezien op het feest dat Georgina Rodríguez, de echtgenote van de Portugees, in Madrid organiseerde voor haar dochter Alana Martina. Ronaldo huurde de veteranen in na zijn transfer naar United. Hij zou dit volgens Britse media onder meer hebben gedaan vanwege het stijgende aantal inbraken in Engeland.

Begin dit jaar werden verschillende voetballers en trainers in Engeland slachtoffer van gewelddadige woningovervallen. Zo werd in maart toenmalig Everton-doelman Robin Olsen in zijn woning onder schot genomen door gewapende mannen. De overval volgde enkele weken nadat ook toenmalig manager Carlo Ancelotti in zijn huis werd beroofd. De trainer, die op het moment van de overval niet thuis was, werd een kluis afhandig gemaakt. Ancelotti’s dochter was op het moment van de overval wel thuis en wist de inbrekers te storen bij hun weg door de woning.