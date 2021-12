Robert Lewandowski mogelijk alsnog bekroond met Ballon d'Or

Woensdag, 1 december 2021 om 11:57 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:09

Pascal Ferré, hoofdredacteur van France Football, sluit niet uit dat Robert Lewandowski alsnog wordt gekroond tot winnaar van de Ballon d’Or 2020. De spits van Bayern München werd vorig jaar na een uiterst succesvol jaar door velen naar voren geschoven, maar zag het prestigieuze gala toen worden afgelast vanwege de coronapandemie. De kans bestaat dus nu dat Lewandowski zijn ultieme beloning alsnog krijgt.

Lionel Messi, die maandagavond voor de zevende keer in zijn carrière de Gouden Bal in ontvangst nam, richtte zich in zijn dankwoord tot de Poolse spits. Volgens de Argentijn had Lewandowski afgelopen jaar de prijs moeten winnen. In 2020 kon de verkiezing vanwege de coronacrisis echter niet doorgaan. De doelpuntenmachine van Bayern ging daarop maandag wel naar huis met de titel Striker of the Year, die dit jaar plotseling werd geïntroduceerd.

Volgens Ferré, hoofdredacteur van bovengenoemd magazine dat de verkiezing organiseert, wordt er serieus over nagedacht om Lewandowski met terugwerkende kracht alsnog tot winnaar van de Ballon d’Or 2020 te kronen. “We kunnen erover nadenken”, zegt hij tegen de Duitse nieuwssite Watson. “Al weten we natuurlijk nooit of hij de prijs toen echt gewonnen zou hebben, omdat er niet gestemd werd. Maar om eerlijk te zijn: hij zou wel een grote kans gemaakt hebben. Ik denk dat we geen overhaaste beslissing moeten nemen. We nemen de optie serieus, maar moeten ook de historie van de Ballon d’Or respecteren, een prijs die is gebaseerd op het aantal stemmen die spelers krijgen.”

Lewandowski beleefde in 2020 met Bayern München een uiterst succesvol jaar. Zo won hij onder andere de Champions League, Bundesliga, Duitse Supercup en de Europese Super Cup. Daarnaast legde hij met zijn doelpuntendrift de basis voor zijn record van meeste Bundesliga-goals in één seizoen. Lewandowski brak afgelopen seizoen het lange tijd onbereikbaar geachte record van Gerd Müller door 41 competitiegoals te maken. Een ultieme bekroning in de vorm van een Gouden Bal bleef echter uit. “Wat Messi zei was aardig en slim”, vond Ferré, die doelde op de opmerking van de Argentijn dat Lewandowski de award van vorig jaar alsnog zou moeten krijgen.

Met name vanuit Duitsland kwam veel kritiek op de zevende Ballon d’Or-winst van Messi. Lewandowski was dit kalenderjaar liefst 54 keer trefzeker; 14 keer vaker dan Messi. Daarmee had hij een belangrijk aandeel in de winst van de landstitel in Duitsland. Als het aan Ferré had gelegen, had de Poolse spits ook met de prijs naar huis mogen gaan. “Ik heb Messi niet op de eerste plaats gezet, maar gestemd voor Lewandowski”, onthulde hij. “Maar daarmee zeg ik niet dat Messi een onterecht winnaar is.” Uiteindelijk bleef de Argentijn zijn grootste concurrent Lewandowski met 33 punten nipt voor.