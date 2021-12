‘Real Madrid denkt te profiteren van mislukt aanbod van 8 miljoen per jaar’

Woensdag, 1 december 2021 om 10:32 • Chris Meijer • Laatste update: 10:40

Real Madrid is optimistisch gestemd over de transfervrije komst van Antonio Rüdiger, zo meldt Goal. Alles wijst erop dat de 28-jarige centrumverdediger zijn aflopende contract bij Chelsea niet gaat verlengen, ondanks dat the Blues hem een jaarsalaris van acht miljoen euro wilden betalen. Rüdiger zou op jaarbasis twaalf miljoen euro willen gaan verdienen, zo werd eerder gemeld.

Rüdiger staat sinds de zomer van 2017 onder contract bij Chelsea, dat hem voor 35 miljoen euro overnam van AS Roma. De 49-voudig Duits international voegde sindsdien een Champions League, een Europa League, een Europese Supercup en een FA Cup toe aan zijn palmares en kan zeker sinds de komst van landgenoot Thomas Tuchel als manager over het algemeen rekenen op een basisplaats.

Chelsea wil dan ook graag verder met Rüdiger en gaf diens contractverlenging tijdens de afgelopen transferwindow prioriteit boven de komst van Raphaël Varane, die uiteindelijk door Manchester United werd overgenomen van Real Madrid. De onderhandelingen tussen Chelsea en Rüdiger bevinden zich nu echter in een impasse. Het laatste salarisaanbod van Chelsea bedroeg acht miljoen euro, maar Rüdiger weet dan hij dan nog steeds minder zou verdienen dan zijn ploeggenoten Ruben Loftus-Cheek, Kepa Arrizabalaga, Marcos Alonso, Timo Werner, Thiago Silva, Kai Havertz en Romelu Lukaku.

Met een aflopend contract in het bezit is Rüdiger momenteel bijzonder gewild. Ook Bayern München en Paris Saint-Germain zijn in de markt voor de centrumverdediger, maar der Rekordmeister hikt momenteel aan tegen de forse salariseisen die hij in zijn huidige onderhandelingspositie hanteert. Daar heeft Real Madrid klaarblijkelijk minder problemen mee, want in de Spaanse hoofdstad bestaat momenteel optimisme over de transfervrije komst van Rüdiger. De Koninklijke wil graag de opties voor de defensie vergroten en heeft Rüdiger bovenaan het verlanglijstje staan.