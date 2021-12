‘Ik ga nergens van uit, maar het liefst speel ik voor Nederland’

Pascal Struijk wil in 2022 met het Nederlands elftal naar het WK en hoopt op een belletje van de KNVB. De verdediger van Leeds United behoorde echter nog geen enkele keer tot de voorselectie van bondscoach Louis van Gaal. Struijk, die over een dubbele nationaliteit beschikt, is ook nadrukkelijk in beeld bij de Belgische bondscoach Roberto Martínez.

Struijk werd geboren in de Antwerpse deelgemeente Deurne, maar verhuisde op zijn vierde met zijn ouders naar Voorburg. Met zowel de Nederlandse als de Belgische nationaliteit, kan de 22-jarige verdediger voor beide nationale elftallen uitkomen. De voorkeur van Struijk is echter duidelijk. “Om sportieve redenen wil ik België niet uitsluiten. Maar ja, diep van binnen, als ik terugdenk aan mijn dromen als kleine jongen: het liefst speel ik voor Nederland”, zegt hij in gesprek met Voetbal International.

De centrale verdediger heeft drie interlands voor Oranje Onder 17 achter zijn naam staan, maar vernam vervolgens niks meer van de KNVB, tot Erwin van de Looij, bondscoach van Jong Oranje, hem polste voor het EK Onder 21 van afgelopen zomer. “Ik zei tegen Van de Looi dat ik wilde wachten”, zegt Struijk. België had zich via bondscoach Roberto Martínez daarvoor namelijk ook bij de mandekker gemeld. “Martínez was er vroeg bij. Uit zijn verhaal sprak veel vertrouwen. Ineens moest ik een keuze maken waarover ik niet eerder had nagedacht.”

Door de coronapandemie werd de procedure om een voetbalpaspoort voor België te krijgen vertraagd, waarna Struijk zelf besloot om de keuze over zijn interlandcarrière voorlopig op pauze te zetten. Inmiddels heeft hij de knoop doorgehakt, maar sinds Van de Looi hem polste voor het EK Onder 21, vernam hij niks meer vanuit Zeist. “Best vreemd, toch?”, vindt Struijk. “Ik ga nergens van uit, denk niet dat ik zomaar word opgeroepen ofzo, er zijn veel goede centrale verdedigers. Maar als de KNVB mij bijvoorbeeld laat weten dat ze me in ieder geval een beetje in de gaten houden; dat zou wel heel fijn zijn.”