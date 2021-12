Ronaldo reageert met één woord op kritische Instagram-post over Ballon d’Or

Woensdag, 1 december 2021 om 08:31 • Laatste update: 10:09

Een reactie van Cristiano Ronaldo op een kritische Instagram-post over de Ballon d’Or-verkiezing doet het nodige stof opwaaien op social media. Het account cr7.o_lendario schrijft dat het onbegrijpelijk is dat niet de Portugese aanvaller van Manchester United, maar Lionel Messi de ereprijs toegekend heeft gekregen. ‘Factos’, zo luidt de korte reactie van Ronaldo zelf op het bericht.

Het account somt op wat Ronaldo in het afgelopen jaar heeft bereikt. “Dan eindigt hij nog steeds als zesde in de Ballon d’Or-verkiezing. Denk je echt dat vijf spelers het beter hebben gedaan in het afgelopen jaar? Nooit”, schrijft cr7.o_lendario. Naast Messi eindigden ook Robert Lewandowski, Jorginho, Karim Benzema en N'Golo Kanté hoger dat Ronaldo. “Hij zou makkelijk om deze prijs kunnen strijden met Robert Lewandowski, die qua individuele statistieken een fantastisch jaar heeft gehad. Bayern had een beter seizoen dan Juventus, maar bij de nationale ploeg was Cristiano veel beter.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“En naar wie gaat de prijs? Naar Messi, die met Barcelona alleen de Copa del Rey won, geen goal tegen Real Madrid gemaakt heeft sinds Cristiano vertrokken is, onzichtbaar was in de grote wedstrijden van afgelopen jaar en de Copa América won. Hij heeft niet gescoord in de finale of halve finale. En individueel heeft hij een matig seizoen bij Paris Saint-Germain”, zo wordt er gesteld. “Cristiano moet driehonderd procent onbetwist zijn om deze prijs te winnen. Als hij niet het mooiste doelpunt van het jaar maakt, met iedere club kampioen wordt, topscorer van alle competities wordt en een hattrick maakt op het WK, nemen ze zijn prijs af.”

“Met Messi gaat het juist andersom. Hij kan een matig seizoen draaien, maar ze vinden altijd een manier om hem deze prijs te geven. Diefstal. Smerig. Schande. Iedereen die slim genoeg is, weet wie dit soort prijzen verdienen. Als je prijzen krijgt zonder dat je ze verdient, kun je er niet blij mee zijn. CR7 zal altijd de beste in de geschiedenis blijven.” De post wordt door Ronaldo geliket en voorzien van een korte reactie: ‘Factos’, oftewel ‘feiten’. De reactie zorgt voor de nodige verbazing op social media. Messi won voor de zevende keer de Ballon d'Or, terwijl Ronaldo de trofee vijf keer kreeg uitgereikt.