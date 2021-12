Arsenal-speler Gabriel slachtoffer van brute overval met honkbalknuppel

Woensdag, 1 december 2021

Gabriel dos Santos Magalhães is in augustus op brute wijze overvallen. De Daily Mail schrijft dat totaal drie mannen de verdediger van Arsenal naar zijn huis gevolgd waren, waar ze hem in de garage zijn auto, horloge en mobiele telefoon afhandig wilden maken. De 26-jarige man die Gabriel met een honkbalknuppel bedreigde, is veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar.

Gabriel en een vriend waren op weg naar huis na een avondje uit. De overvallers volgden hen en op camerabeelden is te zien hoe Gabriel in zijn garage benaderd wordt zodra hij uit zijn auto stapt. Een man bedreigt hem met een ijzeren honkbalknuppel en wil zijn horloge, mobiele telefoon en de sleutels van zijn Mercedes ter waarde van vijftigduizend euro hebben. Aanvankelijk lijkt Gabriel mee te werken door zijn horloge en autosleutels af te geven.

Watch as Arsenal defender Gabriel fights off a baseball-bat wielding thief who attempted to steal his Mercedes from his garage...



?? | Courtesy of Metropolitan Police — Sky Sports News (@SkySportsNews) December 1, 2021

Er ontstaat vervolgens echter een worsteling, waarbij Gabriel zijn overvaller in het gezicht raakt en zijn arm pakt. De overvaller weet zich te ontworstelen en rent vervolgens met de twee andere daders - een man die eveneens in de garage was en een man die ervoor zorgde dat het elektrische hek niet sloot, die overigens allebei niet zijn gepakt - weg. De inmiddels veroordeelde dader met de honkbalknuppel verloor zijn pet, waardoor hij op basis van DNA kon worden opgepakt.

De rechter oordeelde dat niet bewezen kon worden dat Gabriel specifiek als slachtoffer werd gekozen omdat hij een bekende voetballer is. “Maar men realiseerde zich wel dat het slachtoffer rijk was. Gelukkig zijn de gevolgen beperkt gebleven door de dappere actie van de slachtoffers”, zo citeert de Daily Mail de rechter die een gevangenisstraf van vijf jaar oplegde. De dader - een veelpleger - had nog een voorwaardelijke celstraf van 56 maanden openstaan, vanwege het bezit van heroïne met de intentie om het te verkopen.