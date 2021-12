Christian Gyan reageert via Facebook: ‘Ik voel me oké en ben niet stervende’

Woensdag, 1 december 2021 om 07:19 • Laatste update: 07:42

Christian Gyan heeft via Facebook gereageerd op het nieuws dat hij ongeneeslijk ziek is. Het Algemeen Dagblad bracht dinsdag naar buiten dat de 43-jarige Ghanees lijdt aan kanker en dat zijn voormalig werkgever Feyenoord hoopt om hem nog een waardig afscheid te kunnen geven. Gyan benadrukt dat het goed met hem gaat en dat hij niet stervende is.

“Goedenavond vrienden”, zo begint Gyan zijn Facebook-post. “Er gaat nieuws rond over mijn huidige situatie, zonder mijn toestemming. Zoals iedereen weet, ben ik al een tijdje ziek. Maar ik voel me oké en ik ben NIET stervende. Dus alsjeblieft, er is geen reden voor paniek. Ik respecteer de doktoren, maar jullie kennen me: ik ben een man van het geloof. Daarom geloof ik dat dingen beter zullen gaan.”

Gyan - zoals bekend diepgelovig - haalt een bijbeltekst aan. “Wat vanuit menselijk perspectief onmogelijk is, is mogelijk met God”, zo citeert de oud-verdediger. “Dus alsjeblieft, bid dat ik zal herstellen. Bedankt, mijn vrienden.” Het Algemeen Dagblad schreef dat er bij Feyenoord intens wordt meegeleefd met Gyan. De publiekslieveling speelde tussen 1996 en 2007 in Rotterdam-Zuid en won onder meer een landskampioenschap, een Johan Cruijff Schaal en een UEFA Cup.

Na zijn carrière kreeg Gyan meerdere tegenslagen te verwerken. Door een forse schuldenlast, de kosten van een ernstig zieke zoon en zijn vrijgevigheid kwam hij in de financiële problemen. Epileptische aanvallen zorgden ervoor dat Gyan noodgedwongen ook moest stoppen met werken. Ook in het programma Voetbalpraat van ESPN was Gyan dinsdagavond onderwerp van gesprek. “Hij is heel lief, hij heeft oog voor iedereen”, zei Mario Been, die bij Feyenoord met hem samenwerkte. “Hij was een fantastische back, met heel veel snelheid. In de UEFA Cup-finale was hij uitstekend, maar hij heeft meer goede wedstrijden gespeeld. Hier schrik ik van.”