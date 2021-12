Microfoon vangt racistische opmerkingen aan het adres van Hyun-Jun Suk op

Woensdag, 1 december 2021 om 06:59

Hyun-Jun Suk is zondag tijdens de wedstrijd tussen Olympique Marseille en ESTAC Troyes (1-0) racistisch bejegend. Een microfoon van Amazon Prime ving op dat de Zuid-Koreaanse spits door twee verschillende mensen van nabij de bank van Olympique Marseille belachelijk werd gemaakt vanwege zijn Aziatische achtergrond. ESTAC Troyes heeft in een statement fel stelling genomen tegen de bejegeningen aan het adres van Suk, terwijl de Franse tuchtcommissie volgens RMC Sport een onderzoek heeft ingesteld.

Het duel tussen Olympique Marseille en ESTAC Troyes - dat werd beslist door een doelpunt van Pol Lirola in de 74ste minuut - moest achter gesloten deuren worden afgewerkt, naar aanleiding van incidenten tijdens de wedstrijd tegen Paris Saint-Germain. Mede daardoor ving de microfoon van Amazon Prime nabij de bank van Olympique Marseille de beledigingen aan het adres van Suk op. Na een tackle op Pape Gueye kreeg Suk van twee verschillende mensen in de buurt van de bank van Olympique Marseille te horen dat hij een ‘samoerai’ was en ‘sushi zou gaan maken’.

Met de beledigingen wordt overigens gesuggereerd dat Suk uit Japan zou komen, terwijl hij in werkelijkheid Zuid-Koreaans is. “ESTAC is na het bekijken van de beelden van onze wedstrijd tegen Olympique Marseille op de hoogte van de racistische opmerkingen aan het adres van Hyun-Jun Suk”, schrijft ESTAC Troyes in een statement op zijn website. Olympique Marseille-president Pablo Longoria zou reeds zijn excuses hebben gemaakt aan zijn collega Aymeric Magne. “Het lijdt geen twijfel dat de woorden die zijn opgevangen door de microfoon van Amazone Prime simpelweg onacceptabel zijn in de multiculturele voetbalwereld.”

“De club veroordeelt iedere vorm van racisme en xenofobie. ESTAC steunt alle stappen die genomen worden om dit te bestrijden. We zullen de speler ondersteunen bij de stappen die hij wil ondernemen”, zo wordt het statement besloten. De dertigjarige Suk - voormalig spits van Ajax en FC Groningen - is momenteel bezig aan zijn tweede termijn bij ESTAC Troyes, nadat hij in 2017 arriveerde, een jaar later naar Stade Reims vertrok en in januari 2020 terugkeerde. Hij speelde dit seizoen voorlopig zeven wedstrijden, waarin hij nog geen doelpunten of assists verzorgde.