Hilarische penalty symboliseert uiterst moeizame zege van Juventus

Dinsdag, 30 november 2021 om 22:41 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:49

Juventus heeft zich dinsdagavond gerevancheerd voor de nederlaag van afgelopen zaterdag tegen Atalanta. De ploeg van Massimiliano Allegri vocht zich, met Matthijs de Ligt wederom in de basis, bij laagvlieger Salernitana naar een 0-2 zege. Juventus speelde allesbehalve groots, maar het was ruim voldoende tegen de teleurstellende hekkensluiter, die door commentator Emile Schelvis van Ziggo Sport werd betiteld als 'by far de slechtste ploeg in de Serie A dit seizoen'. Paulo Dybala miste in blessuretijd een penalty door weg te glijden.

Salernitana begon duidelijk aan de wedstrijd met de missie om de schade beperkt te houden, getuige ook de vijf verdedigers die stonden opgesteld. Toch was de eerste kans na een kwartier voor de thuisploeg, op het moment dat Simy voor De Ligt kwam en rakelings naast kopte. Juventus had verder vrijwel voortdurend de bal en wist die na twintig minuten tegen de touwen te schieten. Paulo Dybala zette een een-twee op met Dejan Kulusevski en vond daarna vanaf de rand van het strafschopgebied de onderhoek: 0-1.

Zeven minuten later schoot Juan Cuadrado een vrije trap op de paal, waarna Giorgio Chiellini op de doellijn binnentikte. De treffer werd echter afgekeurd, omdat Moise Kean zeer minimaal buitenspel bleek te hebben gestaan. Juventus worstelde daarna met zichzelf en creëerde alleen nog een schietkans voor Rodrigo Bentancur, die wat fortuinlijk door kwam en wild over maaide.

Na rust kon la Vecchia Signora nog veel minder overtuigen en kwam Salernitana zelfs heel dicht bij de gelijkmaker. Een voorzet vanaf rechts stuitte via het lichaam van Chiellini door in het strafschopgebied van Juve, waarna Luca Ranieri de paal trof. Het bood Salernitana zichtbaar hoop op meer, maar Juventus sloeg in de zeventigste minuut alsnog toe. Álvaro Morata tikte een lage voorzet van Federico Bernardeschi van dichtbij handig door: 0-2. De wedstrijd was daarmee gespeeld en Juventus speelde de wedstrijd professioneel uit. Dybala kreeg na een schitterende combinatie met Kulusevski nog een grote kans, maar schoot van dichtbij op doelman Vid Belec. Symbolisch voor de wedstrijd was dat Dybala diep in blessuretijd een penalty over schoot, mede omdat de Argentijn uitgleed.