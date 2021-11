Slechts 361 speelminuten: ‘Minder, maar ik besef wat voor topclub Ajax is’

Dinsdag, 30 november 2021 om 21:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:23

Perr Schuurs vervult dit seizoen een rol als bankzitter bij Ajax. De 22-jarige centrumverdediger houdt echter vertrouwen en gaat ervan uit om in de tweede seizoenshelft meer aan bod te komen in Amsterdam. "Natuurlijk krijg ik iets minder minuten dan tijdens de eerste periode van het afgelopen seizoen", opent Schuurs tegenover Ajax TV.

In de eerste helft van het seizoen 2020/21 stond Schuurs vast in de basis bij Ajax, maar door de snelle doorbraak van Jurriën Timber is de mandekker naar de bank verdrongen. Dit seizoen stond Schuurs pas drie keer in de basis en maakte hij in totaal pas 361 minuten. "Daarin probeer ik stappen te maken om beter te worden en dat gaat goed. Ik ben een teamspeler en heel blij hoe het momenteel met ons gaat. Als je ziet hoe we nu in de Champions League presteren is dat iets waar we heel trots op kunnen zijn en waar ik heel blij mee ben. Ondanks dat ik weinig speel, realiseer ik me vaak genoeg bij wat voor topclub ik speel."

Vorige week tegen Besiktas (1-2 winst) kreeg Schuurs van Erik ten Hag een kans in de basis. "Op de afsluitende training hoorde ik dat ik zou spelen, een dag van tevoren. Hij zei dat hij wat ging rouleren, kansen voor andere jongens. En dat ik het mocht laten zien. De Champions League is toch een ander podium dan de competitie, en het is altijd mooi om daar te mogen spelen. Uiteraard heb ik er ook van genoten. Het is moeilijk om met weinig ritme gelijk Champions League te moeten spelen. Achteraf ben ik gewoon blij met mijn prestatie en zeker de drie punten."

Schuurs weet dat hij er in meeste wedstrijden echter naast zal staan bij Ajax, zo ook afgelopen zondag tegen Sparta Rotterdam (0-1 zege). "Ik hoop dat er zoveel mogelijk minuten voor mij zijn, maar uiteindelijk is het belangrijkste dat we winnen", aldus de ex-verdediger van Fortuna Sittard. "Ik heb wel het vertrouwen dat er in de tweede seizoenshelft nog meer minuten voor mij gaan komen. Er zijn veel wedstrijden, dus dan hoop ik meer minuten te maken."