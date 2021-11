Koopmeiners opent rekening bij langverwachte terugkeer Hateboer

Teun Koopmeiners heeft dinsdagavond zijn eerste treffer gemaakt in dienst van Atalanta. In het thuisduel met het Venezia nam de middenvelder het derde doelpunt voor zijn rekening bij een klinkende 3-0 zege. Hans Hateboer begon net als Koopmeiners in de basis bij de club uit Bergamo, na ruim een halfjaar langs de kant te hebben gestaan vanwege een voetblessure.

De laatste keer dat Hateboer een officieel duel speelde, was op 19 mei van dit kalenderjaar. Afgelopen weekend zat de 27-jarige vleugelverdediger al bij de selectie voor het gewonnen duel met Juventus (0-1), maar kreeg hij geen speelminuten. Tegen Venezia mocht Hateboer vanaf het eerste fluitsignaal meedoen en zag hij Atalanta al gauw op voorsprong komen. Josip Ilicic stak de bal in de zevende minuut op Mario Pasalic, die het leer beheerst langs Sergio Romero schoof. Vijf minuten later tekende de Kroaat ook voor zijn tweede; ditmaal was Luis Muriel aangever.

??????! Teun Koopmeiners ??? Zijn eerste goal in het shirt van Atalanta is een feit! ??#ZiggoSport #SerieA #AtalantaVenezia pic.twitter.com/gxJtLFoFPW — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 30, 2021

Hateboer beleefde een ontspannen rentree en zag zijn landgenoot ruim tien minuten na rust een fraaie mijlpaal bereiken. Koopmeiners kreeg de bal op de rand van het zestienmetergebied van Giuseppe Pezzella en schoot met links buiten bereik van de versteende Romero. De hoofdrol van die avond ging echter naar Pasalic. De spits was met nog ruim twintig minuten op de klok voor de tweede maal het eindstation van een goede actie van Mureil en completeerde daarmee zijn hattrick.

Zonder iets te hoeven vrezen van de bezoekers speelde Atalanta de wedstrijd uit. De ploeg van Gian Piero Gasperini blijft door de overwinning op de vierde plek staan van de Serie A met 31 punten; Venezia moet het doen met een zestiende plaats. Marten de Roon kwam bij de thuisploeg na 63 minuten in de ploeg voor Matteo Pessina; Ridgeciano Haps speelde de gehele wedstrijd bij de bezoekers.