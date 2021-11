De manier waarop armlastig Barcelona veertig miljoen euro kan bieden

Dinsdag, 30 november 2021 om 19:13 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:45

Barcelona zit financieel aan de grond, maar is niettemin bezig met winterse versterkingen. Volgens diverse Spaanse media hebben de Catalanen een persoonlijk akkoord bereikt met Ferran Torres, zo werd vrijdag al bekend. Barça verwacht volgens Sport veertig miljoen euro nodig te hebben om de 21-jarige rechteraanvaller weg te halen bij Manchester City. De Spaanse topclub wil dat financieren middels uitgestelde betaling en hoopt op coulance van City.

Barça kan in januari geen euro uitgeven aan transfers, tenzij er spelers verkocht worden, zo verklaarde technisch directeur Mateu Alemany deze maand bij de presentatie van Dani Alves. Toch worden de Catalanen in Spanje volop gekoppeld aan Ferran, terwijl in Duitsland hardnekkige geruchten klinken over belangstelling voor Karim Adeyemi van Red Bull Salzburg. In beide gevallen zou Barcelona denken aan een bedrag van veertig miljoen euro.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Sport herhaalt dat de club op dit moment geen cent mag uitgeven. Het is echter niet zo dat er ook geen geld in kas is, want de club sloot een lening van maximaal 1,5 miljard euro af bij Goldman Sachs. Door de strenge regels in LaLiga kan Barça dat geld echter niet uitgeven aan nieuwe spelers, maar volgens de Catalaanse sportkrant zou de club middels uitgestelde betalingen tóch de transfermarkt op kunnen. Dat zou ook gegoten kunnen worden in de vorm van huur met verplichte optie tot koop. De vraag is wel of Manchester City of Red Bull Salzburg zit te wachten op een spelersverkoop waarvoor op zijn vroegst pas op 1 juli een deel van de transfersom zal worden ontvangen.

Vanaf het nieuwe seizoen verwacht Barcelona weer enig budget te hebben. Per 1 juli lopen de contracten van Sergi Roberto en Ousmane Dembélé af; een eventueel vertrek van die spelers zou ruimte creëren. Het liefst zou Barcelona al in de winterstop afscheid nemen van Philippe Coutinho en Samuel Umtiti, maar vooralsnog heeft zich geen enkele club gemeld om de grootverdieners over te nemen. Coutinho en Umtiti liggen vast tot medio 2023 en vormen met hun salaris voorlopig een blok aan het been van Barça.

Ondertussen probeert Barça de contacten met Ferran warm te houden, zo klinkt het. De Spaans international wil graag in het blaugrana spelen, maar heeft te horen gekregen dat een winterse transfer moeilijk ligt. Barça wil zelf niet verder gaan dan veertig miljoen euro, terwijl City denkt aan zestig miljoen euro. Ferran werd in de zomer van 2020 door City weggehaald bij Valencia, dat een vast bedrag van 25 miljoen euro ontving. Hij staat op 43 duels voor City, waarin hij 16 goals en 2 assists produceerde.