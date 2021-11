Eredivisie raakt ‘star maker’ kwijt door overzeese overstap

Dinsdag, 30 november 2021 om 18:42 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:48

AZ moet op zoek naar een nieuwe leider voor zijn jeugdopleiding. Marijn Beuker, het hoofd prestatie en ontwikkeling van de Alkmaarders, verkast namelijk naar het Schotse Queen's Park, zo maakt laatstgenoemde club met trots bekend. De derdedivisionist uit Schotland kondigt Beuker aan als 'een van de meest gewaardeerde leiders van het Europese voetbal op het gebied van spelersontwikkeling'. Ook de Engelse media zijn lovend over de 37-jarige directeur.

Door de Daily Record wordt Beuker betiteld als star maker, vanwege zijn indrukwekkende staat van dienst bij AZ. Hij was de afgelopen veertien jaar betrokken bij de jeugdopleiding van de Alkmaarders, waarvan de laatste acht jaar als eindverantwoordelijke. In die periode maakte AZ een enorme groei door en braken tal van talenten door. De doorbraak van eigen talenten als Guus Til, Ridgeciano Haps, Teun Koopmeiners, Calvin Stengs en Myron Boadu worden gezien als de kroon op het werk van Beuker in Alkmaar.

Queen's Park legt op zijn website uit waarom Beuker is aangetrokken. "Marijn Beuker staat bekend als een langdurige, innovatieve denker en heeft de afgelopen vijftien jaar het buitengewone spelerontwikkelingswerk geleid bij het Nederlandse topteam AZ. In deze periode is AZ uitgegroeid tot een toonaangevend ontwikkelingsinstituut in Europa. In de afgelopen zes jaar bestond het eerste elftal voor gemiddeld 47,8% van alle officiële speelminuten uit spelers van eigen bodem en groeide de club uit tot een van de aantrekkelijkste jonge teams in de Eredivisie en Europese toernooien."

Beuker krijgt bij Queen's Park, dat vierde staat in de Schotse League One, de functie van Director of Football Operations. "Ik ben ontzettend trots dat ik deze nieuwe stap in mijn carrière bij een van de oudste clubs ter wereld mag zetten", aldus Beuker op de website van zijn nieuwe werkgever. "De ambitie van de club om duurzaam succes te creëren en het doordachte plan om de komende jaren impact te maken in het moderne voetbal spreekt mij enorm aan. Ik zie veel kansen om Queen's Park te helpen deze doelen te bereiken en kan niet wachten om samen met al het personeel een nieuwe toekomst te beginnen voor de ontwikkelingsprogramma's en het wervingsproces van de club."