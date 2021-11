Verbijsterende actie van Petrovic in blessuretijd van debuutwedstrijd bij Irak

Dinsdag, 30 november 2021 om 16:49 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:17

Het debuut van Zeljko Petrovic als bondscoach van Irak is niet onopgemerkt voorbijgegaan. De nieuwe bondscoach zorgde dinsdag voor verbijstering in de openingswedstrijd van Irak op de Arab Cup (1-1) tegen Oman. Diep in de blessuretijd kreeg Irak bij een 0-1 achterstand een strafschop, die werd gemist door Ayman Hussein. Omdat de keeper van Oman te vroeg van zijn lijn was gekomen, kreeg Irak echter een herkansing. Petrovic kwam het veld op om te voorkomen dat Hussein opnieuw de penalty zou nemen.

De nieuwe bondscoach wees Hasan Abdulkareem aan als de beoogde penaltynemer en zo geschiedde. Achteraf is het een goede keuze gebleken, want Abdulkareem scoorde en bezorgde Irak zodoende een punt in de 98ste minuut van de wedstrijd. Vanwege een eerdere rode kaart van Yaser Kasim stond de ploeg op dat moment overigens met tien man op het veld. Petrovic is pas sinds kort de bondscoach van Irak. Hij fungeerde als assistent van Dick Advocaat en nam het roer over toen laatstgenoemde een week geleden opstapte.

Het gehele tafereel is te zien vanaf minuut 2:06:00 in onderstaande video, nadat je doorklikt naar YouTube.