De door Ajax begeerde Roony Bardghji maakt na twee weken al enorme indruk

Dinsdag, 30 november 2021 om 15:32 • Dominic Mostert • Laatste update: 15:48

Roony Bardghji heeft niet lang nodig gehad om indruk te maken in de Deense Superligaen. De getalenteerde aanvaller van FC Kopenhagen vierde op maandag 15 november zijn zestiende verjaardag, waardoor hij speelgerechtigd was voor de hoogste competitie van Denemarken. Zes dagen na zijn verjaardag debuteerde hij vol bravoure als basisklant tegen Aarhus GF; zondag maakte hij op bezoek bij Aalborg BK (1-3 zege) zijn eerste doelpunt.

Hoewel hij pas net ruikt aan het hoogste niveau, komt de naam van Bardghji internationale topclubs niet onbekend voor. In februari werd op basis van berichtgeving in Deense media al duidelijk dat Bardghji, zelf van Zweedse afkomst, uitnodigingen op zak had van Ajax, Bayern München en Barcelona om stage te lopen. Ook Chelsea wordt met hem in verband gebracht. Na zijn doelpunt van zondag kreeg de jongeling opnieuw aandacht van de internationale pers. AS schrijft dat Bardghji her en der zelfs wordt vergeleken met Lionel Messi.

Roony Bardghji maakte zondag tegen Aalborg BK zijn eerste doelpunt op het hoogste niveau.

Bardghji maakte vorig jaar de overstap van Malmö FF naar FC Kopenhagen. Als veertienjarige werd de Zweed topscorer in de competitie voor Onder-17 met vijftien goals in tien duels. In november vorig jaar, op zijn vijftiende verjaardag, zette de vleugelaanvaller zijn handtekening onder een meerjarig contract. Via de Onder-19 kwam hij deze maand na zijn verjaardag terecht in het eerste elftal van Kopenhagen. In februari klonken geluiden dat de topclub de groeibriljant taxeert op minstens tien miljoen euro.

In zijn eerste wedstrijd tegen Aarhus kreeg Bardghji kramp en moest hij zich na 65 minuten laten vervangen. Zondag zette hij Kopenhagen op een 1-2 voorsprong tegen Aalborg, nadat hij de bal oppikte op het middenveld en vanaf circa 25 meter de rechterhoek vond. Uiteindelijk deed hij 80 minuten mee. "Roony heeft het fantastisch gedaan", zei trainer Jess Thorup na afloop op de clubsite. "Hij heeft haast niets verkeerd gedaan. Op zo veel verschillende momenten liet hij zien te beschikken over de cruciale X-factor. Hij creëerde drie of vier kansen en maakte zelf een prachtig doelpunt. Het is indrukwekkend om te zien dat zijn talent zich vertaalt in slimme beslissingen en acties op het veld."

Dit waren de beste acties van Roony Bardghji tijdens zijn debuut tegen Aarhus GF.

De vraag leeft steeds sterker: lang blijft Bardghji houdbaar voor Kopenhagen? "De club heeft de strategie om meer eigen jeugd in te passen in het eerste elftal", verzekerde Thorup in gesprek met TV3. "Maar het is niet de bedoeling dat ze na een paar wedstrijden al vertrekken. Ze zouden hier jarenlang moeten blijven en Kopenhagen moeten helpen om grote dingen te bereiken. Als de tijd rijp is en de echt grote clubs komen langs, dan zijn wij de springplank. Maar nu moet hij gewoon een enorm aantal wedstrijden voor Kopenhagen spelen en het verschil gaan maken. Het is nu nog niet de tijd om te vertrekken."