Frenkie de Jong: ‘Ik denk dat dat het enige is wat ik echt mis aan Nederland’

Dinsdag, 30 november 2021 om 14:49

Frenkie de Jong voelt zich thuis in Spanje. De middenvelder speelt inmiddels ruim twee jaar voor Barcelona en is 'goed gesetteld', vertelt hij in de podcast 433: The Home of Football. De Jong woont samen met zijn vriendin Mikky Kiemeney in de miljoenenstad. De rest van de familie kon aan het begin van de coronacrisis niet langskomen, maar die mogelijkheid is er inmiddels wel. Behalve zijn familie en vrienden is er niet veel wat De Jong mist aan Nederland.

"Als er iets is wat ik mis aan Nederland, is het mijn familie en vrienden", vertelt de 24-jarige middenvelder, die in de zomer van 2019 overkwam van Ajax en sindsdien 109 officiële wedstrijden speelde. "Gelukkig zijn mijn vriendin en mijn hond hier, dat is leuk." Hij is bovendien blij dat zijn familie en vrienden weer kunnen langskomen. "Dat is prettig, want ik mis ze soms. Ik denk dat dat het enige is wat ik echt mis aan het leven in Nederland."

De Jong plaatste enkele maanden geleden twee verschillende foto's van zichzelf en zijn vriendin in het Parc de la Ciutadella: een van zes jaar geleden, toen ze er waren als toeristen, en een recente, als bewoners van hun 'thuisstad'. "Mijn vriendin en ik zijn goed gesetteld in Barcelona", merkt hij dan ook op. "Zij helpt me enorm, dus ik moet haar ook wat credits geven. Zonder haar zou het een beetje een rotzooi zijn thuis. Koken kan ze bijvoorbeeld beter dan ik. We maken graag pannenkoeken, die eten ze hier in Spanje niet zo."

In het interview wordt De Jong gevraagd naar wat het voor hem betekent om speler van Barcelona te zijn. "Ik heb nog steeds momenten dat ik naar het trainingscentrum rijd, de blauwe lucht en de zon zie, en plots besef: ik ben bij Barcelona. Dat maakt me nog steeds trots. Ik moet er het beste van maken", beseft hij. Dat er altijd een vergrootglas op spelers als De Jong gericht zullen zijn, neemt hij op de koop toe. "Mensen op social media reageren altijd overdreven, zowel op een positieve als negatieve manier."

"Als je een goede wedstrijd speelt, zeggen ze dat je een van de beste spelers ter wereld bent. Als je de volgende week niet zo goed speelt, ben je niet eens goed genoeg om überhaupt te spelen, ongeacht bij welke club", legt hij uit. De reacties op sociale media kunnen ook positief zijn. "Mensen schreeuwen hard omdat ze gehoord willen worden. De andere kant van sociale media is dat je veel steun krijgt van supporters, als ze van je houden. Maar ik zoek niet actief naar reacties onder mijn posts op social media. Ik besteed er niet zoveel aandacht aan."