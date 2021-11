‘Slepende contractonderhandelingen naderen kookpunt bij Barcelona’

Dinsdag, 30 november 2021 om 14:03 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:33

Barcelona eist op korte termijn duidelijkheid van Ousmane Dembélé over zijn toekomst bij de club. De aanvaller, die een belangrijk aandeel heeft in de plannen van Xavi, heeft zijn in 2022 aflopende contract nog altijd niet verlengd, waardoor een transfervrij vertrek op de loer ligt. Het Franse kamp van de aanvaller heeft de club laten weten dat een transfer in januari geen optie voor hem is, waardoor Barcelona haast moet maken.

Volgens Sport heeft Barcelona de druk opgevoerd richting Dembélé en zijn agenten om het laatste aanbod te ondertekenen. De krant weet dat er deze week nieuwe gesprekken op de planning staan die allesbeslissend kunnen zijn als het gaat om de toekomst van de aanvaller. Intussen heeft de omgeving van Dembélé Barça duidelijk gemaakt dat een transfer in januari niet tot de mogelijkheden behoort, mochten zij met de club geen overeenstemming bereiken over de verlenging van zijn contract. Voor Barcelona was dit juist een alternatief, omdat de club in dit geval nog iets kan verdienen aan de Fransman, die in 2017 voor 130 miljoen euro naar het Camp Nou werd gehaald.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het staat Dembélé vrij om vanaf 1 januari met andere clubs te praten, waardoor hij een goede onderhandelingspositie heeft ten opzichte van Barça. De zaakwaarnemers van Dembélé dreigen nu met een transfervrij vertrek in de zomer van 2022 om er voor hun cliënt een gunstiger salaris uit te slepen. Barcelona heeft echter laten weten dat er geen ruimte meer is om te onderhandelen. De club heeft het eerste voorstel al verbeterd, terwijl de club financieel in een uiterst moeilijk pakket zit. Voor los Azulgrana is er veel aan gelegen om Dembélé langer aan de club te binden, daar hij door Xavi als een belangrijke schakel wordt gezien. De Fransman zelf staat niet onwelwillend tegenover een langer verblijf, maar heeft zijn handtekening nog niet gezet.

Dembélé heeft dit seizoen op het veld nog geen belangrijke bijdrage kunnen leveren voor Barcelona. De aanvaller liep afgelopen zomer op het Europees kampioenschap een knieblessure op en moest vervolgens een operatie ondergaan. Begin november maakte hij na 164 dagen zijn rentree voor Barça in het Champions League-duel met Dynamo Kiev (1-0 winst). Zijn rentree was echter van korte duur, daar hij kampte met een hamstringblessure. Afgelopen week werd hij door Xavi zowel tegen Benfica als Villarreal als invaller binnen de lijnen gebracht.