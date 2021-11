‘Het is geen zekerheid dat Jans volgend jaar nog trainer is van FC Twente’

Dinsdag, 30 november 2021 om 13:17 • Laatste update: 13:51

De aanstelling van Paul van der Kraan als tijdelijke algemeen directeur bij FC Twente zou weleens heel slecht uit kunnen pakken voor Ron Jans, vermoedt Tijmen van Wissing. De verslaggever van RTV Oost weet dat de nieuwe directeur, die als opvolger geldt van de vorige week vertrokken Jan-Willem Brüggenwirth, niet gecharmeerd is van Jans. Van Wissing zou er dan ook niet raar van opkijken als de samenwerking met Jans komende zonder ten einde loopt, vertelde hij maandag bij Voetbalpraat.

De aanstelling van Van der Kraan werd dinsdag door FC Twente naar buiten gebracht. De 67-jarige bestuurder verliet de club afgelopen zomer, maar voelt zich nu genoodzaakt de club tijdelijk uit de brand te helpen. "De voornaamste reden waarom ik er weer instap is, dat ik zag dat veel dingen die we in 2,5 jaar tijd met zorg hadden opgebouwd, aan het verdwijnen waren. In mijn ogen ging het niet de goede kant op en dat is zonde want we waren met z’n allen echt stappen aan het maken", vertelt Van der Kraan over zijn aanstelling tegen TC Tubantia.

De aanstelling van Van der Kraan heeft mogelijk gevolgen voor Jans, weet Van Wissing. "Van der Kraan is niet anti-Jans, maar is ook niet enthousiast om verder te gaan met hem", vertelde de journalist van de regionale omroep bij Voetbalpraat. "Technisch directeur Jan Streuer, die van Jan-Willem Brüggenwirth de toezegging heeft gekregen om langer aan te blijven, moet eerst weer met de Raad van Commissarissen om de tafel om met een plan voor de toekomst te komen. Ik denk niet dat het een uitgemaakte zaak is dat Ron Jans volgend seizoen nog trainer is bij FC Twente. Ik denk dat je je serieus moet afvragen of je een derde jaar moet aangaan met Jans."

Jans begon vorig seizoen uitstekend met FC Twente, maar zakte na de winterstop volledig weg met zijn ploeg. Uiteindelijk eindigde Twente als tiende. Dit seizoen is het spel eveneens wisselvallig, al bezetten de Tukkers wel een keurige zevende plek op de ranglijst. "Het is niet slecht, maar het is ook niet dat we op de banken staan", gaat Van Wissing verder. "Met deze selectie moet je gewoon bij de eerste zeven staan. Dat is toch niet gek? Als ze negende staan, presteren ze ondermaats."

Volgens Van Wissing wordt de naam van Nico-Jan Hoogma genoemd als nieuwe algemeen directeur vanaf de zomer. "Dat is geen gekke kandidaat, denk ik. De Raad van Commissarissen gaat wel weer een voetbalman aanstellen", doelt Van Wissing op het feit dat Brüggenwirth geen affiniteit had met de voetbalwereld. "Maar vlak ook Robert Eenhoorn niet uit. Die naam zingt ook vaak rond. Er is best veel perspectief bij FC Twente. Het is historisch gezien nog altijd de vierde club van Nederland en er is veel mogelijk. Bij Twente heb je veel te winnen."