Bas Nijhuis weigerde met Team Kuipers mee te gaan: ‘Werd niet op prijs gesteld’

Dinsdag, 30 november 2021 om 12:11 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:31

Bas Nijhuis heeft tekst en uitleg gegeven over zijn keuze om geen internationale wedstrijden meer te fluiten. De scheidsrechter raakte in conflict met de UEFA na zijn optreden in de zomerse talkshow De Oranjezomer, waarna scheidsrechtersbaas Roberto Rosetti hem niet meer indeelde. Tegenover De Telegraaf zegt Nijhuis de eer aan zichzelf te hebben gehouden. "Ik heb de KNVB gevraagd me van de lijst te halen", vertelt de arbiter.

Nijhuis was afgelopen zomer kind aan huis bij de dagelijkse talkshow van Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp. "Na die zomer ving ik ineens op: 'Ja, Bas, de UEFA was niet echt blij dat jij bij De Oranjezomer zat'", legde Nijhuis maandag uit bij Veronica Inside. "Ik zei: 'Dat is prima, maar als er wat is, dan zal de UEFA mij wel bellen.' Nou, dus ik afwachten, toen kwamen de eerste aanstellingen voor de Champions League en Europa League: geen wedstrijden." Nijhuis moest een e-mail sturen naar Rosetti met daarin zijn exacte aandeel in het programma, waar hij nooit een reactie op kreeg.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Toen dacht ik: dan gaan ze me straks allemaal naar mindere wedstrijden sturen met waarnemers die me slechte cijfers gaan geven. Daarop heb ik zelf contact gezocht met Dick van Egmond (coördinator scheidsrechterszaken bij de KNVB, red.). Die moest een nieuwe voordracht doen voor internationale scheidsrechters, want Björn Kuipers moest vervangen worden." Volgens Kuipers was het beter om Joey Kooij en Sander van der Eijk naar voren te schuiven als nieuwe internationale arbiters.

"Vorig seizoen merkte ik echter al dat de UEFA me liever kwijt dan rijk was, maar zeg dat dan gewoon", aldus Nijhuis tegen De Telegraaf. "Als ik was doorgegaan, was ik op een subtiele manier afgevoerd. Dan zou elke niet gegeven gele kaart me door de waarnemer worden aangerekend, waardoor ik na dit seizoen weer een groep omlaag zou gaan. Ik vond het beter om de eer aan mezelf te houden. Ik wist dat het niet beter zou worden, nadat ik vanuit de Elitegroep afdaalde naar groep 1. Maar ik floot lekker mijn wedstrijden in de Europa League."

Nijhuis vermoedt dat zijn relatie met de UEFA is verslechterd doordat hij het hart op de tong heeft liggen. "Ik altijd zeg wat ik denk en dat is bij de Europese voetbalbond kennelijk niet altijd handig", aldus Nijhuis. "Ik had de kans om met Team Kuipers mee te gaan naar grote toernooien als vijfde of zesde man. Maar ik vond het niks om naast een doel te staan en was van mening dat Björn alleen gemotiveerde mensen om zich heen moest hebben. Hetzelfde gold voor mijn internationale rol als AVAR, de assistent VAR. Dat is gewoon niet mijn ding. Maar als je dat aangeeft, wordt dat dus niet op prijs gesteld."