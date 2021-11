‘Messi lijdt eronder om in de kou en de sneeuw te moeten spelen'

Dinsdag, 30 november 2021 om 12:34 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:53

Lionel Messi lijkt langzaam uit zijn schulp te kruipen in het shirt van Paris Saint-Germain. De aanvaller nam zondag tegen Saint-Étienne (1-3) alle assists voor zijn rekening en nam als ultieme bekroning maandagavond zijn zevende Gouden Bal in ontvangst. Desondanks heeft hij flink moeten wennen aan de weersomstandigheden in Frankrijk, zo vertelde Luis Suárez tijdens het Ballon d'Or-gala. De vriend en voormalig ploeggenoot van de Argentijnse ster onthulde dat Messi er moeite mee heeft om in de vrieskou te moeten spelen.

Messi won maandag voor de zevende keer in zijn carrière de prestigieuze Gouden Bal, die hij in ontvangst nam van Suárez, met wie hij goed bevriend raakte tijdens hun gezamenlijke periode bij Barcelona. De twee aanvallers spreken elkaar nog altijd regelmatig en gingen afgelopen zomer nog samen op vakantie naar Ibiza. “We spreken elkaar elke dag, we proberen te voorkomen dat we elkaar te lang niet spreken”, zei Suárez voor de camera van het Argentijnse TNT Sports. "We praten over de wedstrijden, over onze familie. Hij vertelde dat hij eronder lijdt om in de kou en de sneeuw te moeten spelen. Hij moet wennen aan het weer, dat is zeker.”

PUSH THE MAGIC BUTTON! ?? small surprise for Lionel Messi #ballondor pic.twitter.com/UtMcaQyIdE — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021

Suárez, die tijdens de Ballon d'Or-verkiezing zelf op de zeventiende plaats eindigde met acht punten, vertrok in de zomer van 2020 van Barcelona naar Atlético Madrid. Het was voor hem wennen om na ruim zes jaar geen teamgenoot meer van Messi te zijn. “Het was moeilijk om in het shirt van Atlético in het Camp Nou tegen hem te spelen”, bekent de aanvaller. “Als ik met Uruguay tegen Argentinië speel is het anders, dat zijn altijd leuke wedstrijden, al blijft het moeilijk om tegen Messi te spelen.”

Messi was bij de bookmakers de favoriet om de Ballon d’Or te winnen. Uiteindelijk bleef hij zijn grootste concurrent Robert Lewandowski 33 punten voor. De Argentijn richtte zich in zijn dankwoord tot de spits van Bayern München. “Het is een eer om tegen Lewandowski te strijden”, zei Messi. “Je was vorig jaar de winnaar van de Ballon d'Or en France Football zou je die prijs moeten geven. Je was gewoon een topper, en jij moet de prijs ook in huis hebben.” Lewandowski kende een uitstekend 2020, maar ging vorig jaar niet met de prestigieuze award aan de haal, omdat de verkiezing toen werd afgelast vanwege de coronapandemie.