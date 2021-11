Benzema moet spitsenprobleem in de PL oplossen

Adrián Dalmau stevent af op een snel vertrek bij FC Utrecht. De Spaanse aanvaller, die ongelukkig is met zijn rol als pinchhitter, wil in januari op zoek naar een andere club. (Voetbal International)

Thiago Silva heeft een overeenkomst bereikt met Chelsea om zijn contract te verlengen. De verdediger, die in 2020 vertrok bij Paris Saint-Germain, blijft tot 2023 aan the Blues verbonden. (Fabrizio Romano)

Anthony Martial is op de radar verschenen van Barcelona. Door de komst van Cristiano Ronaldo en Jadon Sancho is de buitenspeler dit seizoen bij Manchester United veroordeeld tot een reserverol. (Mundo Deportivo)