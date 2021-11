‘Keuze voor Van de Beek kan stap zijn om fans weer achter de ploeg te krijgen’

Dinsdag, 30 november 2021 om 10:07 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:04

In Engeland wordt sinds de aanstelling van Ralf Rangnick als interim-manager bij Manchester United druk gespeculeerd over de nieuwe rol van Donny van de Beek. De middenvelder hoefde onder Ole Gunnar Solskjaer niet op veel speeltijd te rekenen, terwijl hij na diens ontslag meteen aan de aftrap verscheen tegen Villarreal in de Champions League. Volgens Manchester Evening News is het interessant om te zien wat Rangnick met de rol van Van de Beek gaat doen.

Er ontstond veel verbazing in Engeland, toen interim-manager Michael Carrick afgelopen zondag tegen Chelsea (1-1) Cristiano Ronaldo verrassend genoeg op de bank posteerde en een nieuw systeem uitprobeerde met drie verdedigend ingestelde middenvelders. Van de Beek moest daardoor opnieuw genoegen nemen met een rol als invaller. De Nederlander begon op de bank en werd twee minuten voor tijd binnen de lijnen gebracht door Carrick. Onterecht, schrijft de Manchester Evening News. "Donny verdiende het om tegen Chelsea in de basis te starten."

"Hij heeft tegen Watford laten zien dat hij kan scoren als invaller en liep tegen Villarreal voorop bij het druk zetten. Hij was toen in het 4-2-3-1-systeem de schakel tussen het middenveld en de aanval. United zou tegen Arsenal (donderdagavond, red.) een 4-3-3-systeem moeten hanteren, met Sancho, Ronaldo - een echte spits in plaats van een valse negen - en Rashford voorop. Om dat te laten renderen, heeft United echter iemand nodig die voor de verbinding zorgt met het middenveld. Van de Beek zou die man moeten zijn."

Volgens het dagblad is het vertrek van Solskjaer 'een reddingsboei voor Van de Beek om zijn carrière op Old Trafford nieuw leven in te blazen'. Verwacht wordt dat Van de Beek onder de nieuwe manager meer kansen gaat krijgen. "United worstelt al een tijdje met de aanvallende intenties op Old Trafford. Met Van de Beek voeg je meer aanvallende kwaliteiten toe aan je elftal, waardoor ze in aanvallend opzicht meer dreiging kunnen veroorzaken. Van de Beek heeft het in zich om van zestien naar zestien te rennen, waardoor twee van de drie controlerende middenvelders (Matic, Fred of McTominay) de tegenaanval onschadelijk moeten maken."

Volgens de krant moet Rangnick nog bepalen hoe hij United wil laten spelen en wie de steunpilaren moeten worden. "Maar met zijn optredens tegen Watford en Villarreal heeft Van de Beek niet alleen zijn eigen belofte ingelost, hij gaf United ook wat extra's. Je bent ook niet voor niets een £40million signing. Rangnick zal er zo zijn eigen gedachten over hebben, maar een keuze voor Van de Beek zou United in een 4-3-3-systeem meer stootkracht geven. Het kan een eerste stap zijn om de fans weer achter de ploeg te krijgen."

Het duel met Arsenal komt nog te vroeg met Rangnick, daar de werkvergunning van de Duitser nog niet in orde is. Carrick zal derhalve op de bank plaatsnemen tegen the Gunners, zo heeft United dinsdag bevestigd. Verwacht wordt dat Rangnick zondag zijn officiële debuut maakt als manager van United, als de ploeg met Crystal Palace opnieuw een Londense opponent treft op Old Trafford. Carrick bleef in zijn eerste twee duels als interim-manager ongeslagen. Op bezoek bij Villarreal boekte hij een 0-2 zege, waarna Chelsea op 1-1 werd gehouden.