Johan Derksen: ‘Die jongen zal mij haten, maar hij is gewoon geen topper’

Dinsdag, 30 november 2021 om 08:56 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:06

Met de komst van Joël Drommel hoopte PSV vanaf dit seizoen jarenlang een onbetwiste nummer één onder de lat aan de selectie toe te voegen. FC Twente kreeg 3,5 miljoen euro voor de doelman en had zich daarvoor al verzekerd van de komst van Lars Unnerstall, die transfervrij uit Eindhoven overkwam. Drommel legt, op basis van zijn eerste half jaar, vooralsnog een hobbelige weg af richting een status van een échte topkeeper. Bij Veronica Inside zet men grote vraagtekens bij zijn kwaliteiten, mede op basis van zijn misstap tegen sc Heerenveen (1-1).

“Zou er bij PSV niemand in de kleedkamer zijn die zegt: ‘Hadden we niet beter die Lars Unnerstall kunnen houden?’”, vroeg René van der Gijp zich maandagavond openlijk af. Johan Derksen ging daar vervolgens dieper op in. “Die jongen, Drommel, die zal mij haten. Dat begrijp ik best. Als je voetballer bent en iemand op televisie telkens zegt dat je een slechte keeper bent. Die jongen kan er niks aan doen. Het is PSV dat die fout weer heeft gemaakt.”

Drommel kreeg in zijn eerste vijf wedstrijden slechts twee doelpunten tegen en won met PSV de Johan Cruijff Schaal. In de daaropvolgende maanden kreeg het team van Roger Schmidt enkele opdoffers. Zo werd door een fout van Drommel met 2-1 verloren van Willem II en de toppers tegen Feyenoord (0-4) en Ajax (5-0) werden ruimschoots verloren. PSV liet afgelopen weekend punten liggen tegen sc Heerenveen (1-1). Drommel zat ook in Friesland mis, zonder opzichtig te blunderen.

“Drommel is een aardige keeper voor FC Twente, Heracles Almelo of sc Heerenveen”, oordeelde Derksen. “Hij is gewoon geen topper. En dan wordt-ie ook nog een geselecteerd voor het Nederlands elftal. Het is een gemaakte keeper. Moet je eens kijken hoeveel keer in een seizoen hij een tegengoal om de oren krijgt door een persoonlijke fout.”

“Je ziet eigenlijk al vanaf het begin, wanneer hij een fout maakt, en dat zijn er al een paar, dat hij steeds kleiner wordt”, haakte Wim Kieft in. “Hij heeft geen enkele uitstraling. Zo van: ik ben de baas in de goal. Je kan een beetje onzeker zijn, maar Drommel krimpt.”