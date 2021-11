Duitsland hekelt Ballon d’Or voor Messi: ‘Waarom heeft Pelé niet gewonnen?’

Dinsdag, 30 november 2021 om 08:02 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:20

In Duitsland is veel onbegrip over de Ballon d’Or-winst van Lionel Messi. De aanvaller kreeg maandagavond voor de zevende keer de prestigieuze trofee als beste speler ter wereld. Het verschil tussen de aanvaller van Paris Saint-Germain en de nummer twee, Robert Lewandowski, was slechts 33 punten: 613 om 580. Messi beleefde hoe dan ook niet het beste jaar in zijn indrukwekkende loopbaan, terwijl Lewandowski daarentegen diverse doelpuntenrecords brak.

“Er bestaat weinig twijfel of hij de beste speler ooit was, maar voor deze verkiezing werd er gestemd op de herinnering aan Messi”, zo luidt de visie van BILD. “Maar in dat geval: waarom heeft iemand als Pelé de prijs niet gewonnen? Hij was ook ooit een goede speler. Dit was gewoon niet verdiend. Sinds vanavond zullen er veel whiplashes zijn omdat de mensen hun hoofden schudden.’’

PUSH THE MAGIC BUTTON! ?? small surprise for Lionel Messi #ballondor pic.twitter.com/UtMcaQyIdE — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021

Lewandowski had dit jaar volgens velen immers 'recht’ op de Ballon d’Or, ook omdat de verkiezing vorig jaar, toen de aanvaller eveneens een sublieme periode kende, wegens de coronacrisis werd geschrapt. “Eerlijk gezegd begrijp ik de wereld niet meer na deze verkiezingen. Met alle respect voor Messi en de andere genomineerden, maar de enige die het verdiende, was Lewandowski", zei Bayern München-icoon Lothar Matthäus, die zelf in 1990 de prestigieuze trofee mocht ontvangen.

Lewandowski was in dit kalenderjaar liefst 54 keer trefzeker en dat zijn 14 treffers meer dan Messi. Daarmee had hij een belangrijk aandeel in de winst van de landstitel in Duitsland. Messi won dit jaar in clubverband de Copa Del Rey met zijn voormalig werkgever Barcelona en leidde Argentinië naar de eerste hoofdprijs in jaren. In de zomer werd Brazilië in de finale van de Copa América verslagen.

Op de clubwebsite van Bayern laat directeur Oliver Kahn eveneens weten dat hij het onterecht vindt dat Lewandowski niet heeft gewonnen. “In onze ogen had hij het verdiend. Maar hij is ook zonder Ballon d’Or iedere dag fantastisch”, benadrukt de oud-doelman. “Volgend jaar maakt hij zeker weer kans.’’ Toni Kroos is een stuk kritischer. “Ik ben niet geïnteresseerd in individuele prijzen, maar als je ze dan toch uitreikt, dan moet het wel eerlijk gaan. En dat is deze keer wat mij betreft absoluut niet het geval.”

“Het lijdt geen twijfel dat Messi samen met Cristiano Ronaldo de speler van het decennium is en kwaliteiten heeft die anderen nooit zullen hebben, maar nu hadden anderen voor moeten gaan. De beste speler moet op één staan”, benadrukt de Duitse middenvelder van Real Madrid. Lewandowski zelf bleef netjes na zijn tweede plek. "Felicitaties aan Messi en Alexia Putellas (de winnares bij de vrouwen, red.) en felicitaties aan alle genomineerden”, schreef hij op Twitter. “Ik ben verkozen tot beste aanvaller en niemand kan een individuele prijs pakken zonder een sterk team en loyale fans achter zich. Bedankt voor jullie steun.”

Eindstand Ballon d’Or 2021:

1. Lionel Messi (Argentinie, Barcelona, Paris Saint-Germain), 613 punten

2. Robert Lewandowski (Polen, Bayern Munchen), 580 punten

3. Jorginho (Italië, Chelsea), 460 punten

4. Karim Benzema (Frankrijk, Real Madrid), 239 punten

5. N'Golo Kanté (Frankrijk, Chelsea), 186 punten

6. Cristiano Ronaldo (Portugal, Juventus, Manchester United, 178 punten

7. Mohamed Salah (Egypte, Liverpool), 121 punten

8. Kevin De Bruyne (België, Manchester City), 73 punten

9. Kylian Mbappé (Frankrijk, Paris Saint-Germain), 58 punten

10. Gianluigi Donnarumma (Italië, AC Milan, Paris Saint-Germain), 36 punten

11. Erling Braut Haaland (Norwegen, Borussia Dortmund), 33 punten

12. Romelu Lukaku (België, Internazionale, Chelsea), 26 punten

13. Giorgio Chiellini (Italië, Juventus), 26 punten

14. Leonardo Bonucci (Italië, Juventus), 18 punten

15. Raheem Sterling (Engeland, Manchester City), 10 punten.

16. Neymar (Brazilië, Paris Saint-Germain), 9 punten

17. Luis Suarez (Uruguay, Atlético Madrid), 8 punten

18. Simon Kjaer (Denemarken, AC Milan), 8 punten

19. Mason Mount (Engeland, Chelsea), 7 punten

20. Riyad Mahrez (Algerije, Manchester City), 7 punten.

21. Bruno Fernandes (Portugal, Manchester United), 6 punten

_. Lautaro Martinez (Argentinië, Internazionale), 6 punten

23. Harry Kane (Engeland, Tottenham), 4 punten

24. Pedri (Spanje, Barcelona), 3 punten

25. Phil Foden (Engeland, Manchester City), 2 punten

26. Nicolò Barella (Italië, Internazionale) 1 punt

_. Ruben Dias (Portugal, Manchester City), 1 punt

_. Gerard Moreno (Spanje, Villarreal), 1 punt

29. César Azpilicueta (Spanje, Chelsea), 0 punten

_. Luka Modric (Kroatië, Real Madrid), 0 punten