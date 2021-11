Toptransfer en megasalaris in vizier voor gewilde Vivianne Miedema

Dinsdag, 30 november 2021 om 07:22 • Daniel Cabot Kerkdijk

Vivianne Miedema is mogelijk bezig aan haar laatste seizoen in dienst van Arsenal. De aanvaller van de Londenaren en de Oranje Vrouwen beschikt over een aflopend contract en geniet belangstelling van de complete Europese top. Miedema kan zomaar een van de best betaalde voetbalsters ter wereld worden, zo schrijft De Telegraaf dinsdag.

Een van de clubs waarmee Miedema, 25 jaar, in verband wordt gebracht is zevenvoudig Champions League-winnaar Olympique Lyon. “Diverse clubs zijn geïnteresseerd”, bevestigt zaakwaarnemer Leoni Blokhuis in het dagblad. “Welke dat zijn laat ik in het midden, maar het zijn zeker niet de minste. Ook Arsenal heeft een voorstel gedaan om Viv te behouden. Op dit moment ligt alles open. Er is nog geen beslissing genomen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Miedema speelt sinds 2014 in het buitenland. Na drie jaar sc Heerenveen maakte de aanvaller de overstap naar Bayern München en weer drie jaar later vertrok de Nederlandse naar Arsenal. Daar staat de teller op 108 treffers in 113 officiële duels. Desondanks won de Londense club slechts twee prijzen met Miedema op de loonlijst: de landstitel in 2018/19 en de nationale beker een voetbaljaargang eerder.

Miedema werd maandag bij een prestigieuze verkiezing van de BBC verkozen tot wereldvoetbalster van het jaar. De spits van de Oranje Vrouwen en Arsenal kreeg van de vijf finalisten de meeste stemmen van fans. Miedema was door een panel van trainers, spelers, journalisten en voetbalbestuurders geselecteerd, samen met de Noorse Caroline Graham Hansen, de Spaanse Alèxia Putellas (beiden uitkomend voor Barcelona), de Australische Sam Kerr (Chelsea) en de Canadese Ashley Lawrence (Paris Saint-Germain).

Miedema greep maandagavond desondanks naast de Ballon d'Or Féminin: er zat niet meer dan een vierde plaats in. Die eer was toebedeeld aan Putellas.