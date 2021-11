Geblesseerde Neymar verbijstert met activiteiten in nacht van zondag op maandag

Maandag, 29 november 2021

Neymar is in de nacht van zondag op maandag gespot in het Parijse uitgaansleven. Op de Instagram Story van de Braziliaanse rapper Jottape is te zien hoe de aanvaller van Paris Saint-Germain zeker tot 06.30 uur maandagochtend in het nachtleven poseert. Opvallend, daar Neymar zondagmiddag het veld tijdens het Ligue 1-duel met Saint-Étienne (1-3 winst) nog in tranen verliet.

Het ging mis voor Neymar toen hij in de slotfase van het duel met Saint-Étienne ongelukkig terechtkwam op het glijdende been van Yvann Macon. De aanvaller werd nadien in tranen en met een brancard van het veld gedragen. Maandagmiddag trad PSG via de officiële kanalen met het nieuws naar buiten dat Neymar vanwege een enkelblessure naar verwachting zes tot acht weken is uitgeschakeld. De buitenspeler deelde na de wedstrijd via Instagram onder meer een foto van het desbetreffende moment, waarop goed te zien is dat de enkel volledig dubbelklapt. "Het is tijd om te herstellen", schreef hij erbij.

Opvallend genoeg pronkte Neymar in de nacht op diverse foto’s van Jottape. Op de beelden is te zien dat hij zich tot in de vroege uren vermaakt met muziek, een waterpijp en poker. Het Braziliaanse duo genoot zichtbaar van de avond, en Jottape begeleidde de foto’s met teksten. ‘Neymar is 100 procent terug’ en ‘Jij bent het licht, kameraad’, schreef hij. Enkele dagen voor de wedstrijd sprak Neymar bovendien ook al zijn passie voor het feesten uit. "Feesten is een manier om te ontspannen en te genieten, en het is iets dat ik nooit zal opgeven."

Neymar mist dit kalenderjaar de competitiewedstrijden tegen OGC Nice, RC Lens, AS Monaco en Lorient. Ook het Champions League-duel met Club Brugge moet hij laten schieten. Neymar zal hopen in de loop van januari te kunnen terugkeren.