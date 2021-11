Messi na uitreiking van Suárez: ‘Robert, jij zou de Ballon d’Or moeten krijgen’

Maandag, 29 november 2021 om 22:29 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:56

Lionel Messi heeft voor de zevende keer in zijn carrière de Ballon d’Or gewonnen, zo is gebleken op de ceremonie van maandagavond. De 34-jarige aanvaller wordt met de winst van de Ballon d’Or met name beloond voor zijn prestaties met Argentinië. De prijs werd aan hem uitgereikt door vriend en voormalig ploeggenoot Luis Suárez. Opvallend genoeg richt Messi zich in zijn dankwoord tot Robert Lewandowski, die volgens de Argentijn afgelopen jaar de prijs had moeten winnen. In 2020 werd de verkiezing echter afgelast.

“Het is geweldig om hier weer te zijn”, steekt Messi van wal, nadat hij de trofee kreeg uitgereikt van Suárez. “Twee jaar geleden wist ik niet wat er zou gaan gebeuren, en toch sta ik hier weer. Vandaag ben ik in Parijs, ik ben ontzettend blij. Ik wil blijven strijden voor mijn doelen en nieuwe uitdagingen aangaan. Ik weet niet hoe lang ik nog zal spelen, maar ik hoop dat het nog lang is omdat ik van het spelletje houd.”

Luis Suarez remet le Ballon d'Or à Leo Messi ????? Le direct : https://t.co/SFY8b6XzdH#ballondor pic.twitter.com/ffzTJGRbnf — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) November 29, 2021

“Ik bedank al mijn teamgenoten van Barça, PSG en Argentinië. Atlijd ontbrak er iets, maar dit jaar was het anders”, doelt Messi op het feit dat hij afgelopen zomer na drie verloren finales in de vorm van de Copa América eindelijk zijn eerste grote prijs met la Albiceleste pakte. “Ik heb de droom kunnen waarmaken. Het is een bijzondere avond voor mij. Het is een eer om tegen Lewandowski te strijden. Je was vorig jaar de winnaar van de Ballon d'Or en France Football zou je die prijs moeten geven. Je was gewoon een topper, en jij moet de prijs ook in huis hebben", besluit Messi.

Messi krijgt in de verkiezing de voorkeur boven concurrenten als Lewandowski, Mohamed Salah, Karim Benzema en Jorginho. Lewandowski ging wél naar huis met de titel Striker of the Year, die dit jaar plotseling werd geïntroduceerd. Met zeven Ballon d’Or-uitverkiezingen is Messi recordhouder; Cristiano Ronaldo won de trofee vijf keer. Laatstgenoemde eindigde ditmaal op de zesde plek.