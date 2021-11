Johan Derksen walgt van interview: ‘Een misselijk knaapje, een griezel’

Maandag, 29 november 2021 om 22:25 • Jeroen van Poppel

Noa Lang krijgt er maandagavond van langs in Veronica Inside. De 22-jarige aanvaller van Club Brugge gaf zondag na de overwinning tegen KRC Genk (2-3) een opzienbarend interview op de Belgische televisie, dat hem op felle kritiek komt te staan van Johan Derksen. "We kunnen hem toch kwalificeren als een misselijk knaapje?", aldus Derksen.

Lang besliste de wedstrijd met een doelpunt en assist en kreeg voor de camera van Eleven Sports de vraag hoe blij hij daarmee was. “Zoals het hoort”, was zijn korte antwoord. “Mensen praten veel... even laten weten. Wie dat zijn? Dat weten die mensen zelf best wel. Ik ben klaar. Veel ga ik er niet over zeggen, ik heb een goal en een assist. We hebben gewonnen, dat is het belangrijkste. Wat er gezegd wordt, kan me niks schelen. Ik doe wat ik wil. Ik scoor, ik bepaal hoe ik juich.”

?? | Een geprikkelde Noa Lang bijt de kritiek van zich af. Hij is jullie MOTM in #GNKCLU! ??? pic.twitter.com/bZOOezMdd6 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 28, 2021

In Veronica Inside wordt het interview met verbijstering aanschouwd. "Dit maakt al duidelijk dat die jongen nooit kritiek gehad heeft en in ieder geval nooit met kritiek om zal kunnen gaan", aldus Derksen. "Maar als je een korte broek aantrekt en je gaat voetballen, dan speel je ook weleens slecht. En daar vinden de kranten en de supporters dan wat van, daar word je een grote jongen van. Maar wie denkt deze jongen dat hij is? De here Jezus, of zo? Dat hij onaantastbaar is, dat we allemaal moeten buigen voor Noa Lang? Het is gewoon een griezel van een jongetje. Het is een vorm van zelfoverschatting, dat hij boven de hele wereld verheven is."

Ook Wim Kieft haalt uit naar Lang. "Het is gewoon een irritant joch, daar zijn we het allemaal over eens", aldus de oud-spits. "Het is veel pijnlijker dat in die hele begeleiding van die jongen niemand hem op een bepaalde manier kan vertellen of duidelijk kan maken dat dit niet de manier is. Ik denk dat Ajax hem daarom ook niet meer wilde. Want dat dat jongetje kan voetballen en iets speciaals heeft, dat zien we allemaal wel. En dan is hij op de goede weg bij Club Brugge en dan wordt hij ook beoordeeld als een goede speler. Als je dan daarna zeven wedstrijden niet scoort is het op zich niet gek dat iemand eens een keer zegt: 'Hey vriend, het gaat niet goed.'"

Het interview doet René van der Gijp denken aan het gedrag van Memphis Depay. "Ik zag dat interview en ik dacht: hij heeft één hersencel, of hij worstelt een beetje met zijn identiteit, zijn gedrag", aldus Van der Gijp. "Een beetje wat Memphis ook had in die tijd van die documentaire. Dat je dacht: waar zit ik in godsnaam naar te kijken? Laten we hopen dat het dat tweede is met Lang, daar komt hij ook wel weer uit. Dat worstelen, daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. In mijn tijd was er geen sociale media, als je daar ook nog op gaat zitten koekeloeren word je ook niet vrolijk. Het is ook onzekerheid, het is een beetje gekkigheid. Hij denkt dat dit stoer is, terwijl dit een beetje gek is."