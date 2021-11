Bas Nijhuis onthult waarom UEFA hem geen enkele wedstrijd meer gaf

Bas Nijhuis is na dit kalenderjaar geen internationale scheidsrechter meer. De arbiter raakte afgelopen zomer in conflict met de UEFA, dat volgens hem problemen had met zijn optredens in de zomerse talkshow De Oranjezomer. Nijhuis heeft daarop zelf verzocht om zijn carrière als internationale scheidsrechter te beëindigen, waardoor hij vanaf 2022 geen Europese duels meer fluit.

Nijhuis was afgelopen zomer kind aan huis bij De Oranjezomer, de dagelijkse talkshow van Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp. "We hebben een leuke zomer gehad, en na die zomer ving ik ineens op: 'Ja, Bas, de UEFA was niet echt blij dat jij bij De Oranjezomer zat'", legt Nijhuis maandag uit bij Veronica Inside. "Ik zei: 'Hoezo, net alsof de UEFA daar naar kijkt.' 'Nee, ze waren echt niet blij dat je daar zat.' Ik zei: 'Dat is prima, maar als er wat is, dan zal de UEFA mij wel bellen.' Nou, dus ik afwachten, toen kwamen de eerste aanstellingen voor de Champions League en Europa League: geen wedstrijden."

Daarop ondernam Nijhuis actie. "Ik dacht: Wat is dat dan, geen wedstrijden? Ik ben dan iemand die meteen belt. Tja, misschien valt dat niet goed, maar ik heb direct Roberto Rosetti, onze scheidsrechtersbaas, gebeld. Ik zei: 'Ik heb geen wedstrijd, hoe kan dat? Ik hoor ook al dat het meespeelt dat ik op tv ben geweest, is dat zo?' 'Yeah, you know, UEFA policy is not for the camera' (ja, weet je, de UEFA-policy is niet voor de camera verschijnen, red.). Ik zei: 'Nee, maar in Nederland doen we dat altijd zo, ook na wedstrijden, bla bla bla. Maar als het een probleem geeft moet je dat nu zeggen, want ik kan nog maar één jaar internationaal (door zijn leeftijd, red.), dan stop ik nu direct internationaal.'"

Dat leidde het einde van zijn loopbaan als internationale arbiter in. "Toen zei Rosetti: 'No, Bas, please send me an e-mail.' Dat heb ik gedaan, maar nooit een antwoord gehad. Toen hoorde ik: 'Dan krijg je straks geen mooie wedstrijden meer.' En toen dacht ik: dan gaan ze me straks allemaal naar mindere wedstrijden sturen met waarnemers die me slechte cijfers gaan geven, en toen heb ik zelf contact gezocht met Dick van Egmond (coördinator scheidsrechterszaken bij de KNVB, red.). Die moest een nieuwe voordracht doen voor internationale scheidsrechters, want Björn Kuipers moest vervangen worden. Ik heb gezegd: 'Haal mij er ook maar af, want ik ga echt van die mindere wedstrijden krijgen.' Dus vanaf het nieuwe jaar ben ik geen internationale scheidsrechter meer."

Derksen suggereert dat 'vanuit Zeist', mogelijk door andere Nederlandse scheidsrechters, is gelekt dat Nijhuis afgelopen zomer op tv was, omdat de UEFA zelf geen Nederlandse tv zal bekijken. Nijhuis kan niet bevestigen of dat zo is.