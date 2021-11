Woedende Cristiano Ronaldo slaat hard terug op Instagram: ‘Leugenaar, onzin!’

Maandag, 29 november 2021 om 20:15 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:11

Cristiano Ronaldo heeft maandagavond vernietigend uitgehaald naar de hoofdredacteur van France Football, Pascal Ferré. De journalist van het tijdschrift dat de award voor de beste voetballer ter wereld uitreikt claimde vrijdag in gesprek met The New York Times dat Ronaldo pas zou stoppen met voetballen wanneer hij meer Ballon d’Ors verzameld heeft dan Lionel Messi. “Het zijn leugens”, reageert de Portugese ster op Instagram.

"Pascal Ferré heeft gelogen en mijn naam misbruikt om zichzelf en het blad waarvoor hij werkt te promoten", schrijft Ronaldo onder een post op het sociale medium. “Het is onacceptabel dat een persoon die verantwoordelijk is voor het uitreiken van een dusdanig prestigieuze prijs op deze manier liegt. Het is respectloos. Ik heb France Football én de Ballon d’Or altijd gerespecteerd. Hij heeft bovendien twee keer gelogen door te zeggen dat mijn afwezigheid op het gala te maken heeft met quarantaine. Dat is onzin!”

“Ik wil altijd winnen. Als dat niet lukt, dan feliciteer ik de winnaar. Altijd. Dat doe ik omdat ik nooit tegen iemand ben. Ik win altijd voor mezelf en voor de clubs die ik vertegenwoordig. Mijn grootste wens is dat mijn naam in gouden letters geschreven wordt in de geschiedenis van het wereldvoetbal. Ik eindig met de woorden dat mijn focus ligt op de volgende wedstrijd van Manchester United. En de rest? De rest is gewoon de rest...”, aldus Ronaldo.

Afgelopen vrijdag gaf Ferré ter promotie van de Ballon d’Or verkiezing een interview met The New York Times. “De trofee betekent veel voor voetballers. Luka Modric huilde als een kind toen ik hem belde”, verzekerde Ferré over het gesprek met de middenvelder van Real Madrid in 2018. “Het is net Kerst voor ze. Het is de enige kans in een teamsport om iets zelf te kunnen vieren.” Het zorgt ook voor rivaliteit. Bijvoorbeeld tussen Lionel Messi en Cristiano Ronaldo, die de trofee respectievelijk zes en vijf keer wonnen. “Ronaldo heeft maar één ambitie en dat is een punt achter zijn loopbaan zetten met meer Ballon d’Ors dan Messi. En ik weet dat omdat hij dat tegen mij heeft verteld”, sprak Ferré.