Mesut Özil leidt met blunder schade voor dramatisch Fenerbahçe in

Maandag, 29 november 2021 om 19:53 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:05

Fenerbahçe is het zicht op koploper Trabzonspor maandagavond verder kwijtgeraakt. De ploeg van Vítor Pereira kwam bij laagvlieger Göztepe, met Ferdi Kadioglu in de basis, uiterst zwak voor de dag. Mesut Özil leidde met een dramatische terugspeelbal een tegentreffer in, die door Serdar Dursun nog wel werd goedgemaakt: 1-1. Fener blijft steken op de vierde plek, met nu al twaalf punten achterstand op Trabzonspor.

Het spelbeeld was vrijwel de hele wedstrijd hetzelfde. Fenerbahçe had het meest de bal, maar wist zich daar totaal geen raad mee. Göztepe zocht regelmatig de snelle tegenaanval en was daarmee wél gevaarlijk. Een kopbal van Adis Jahovic kon nog knap gekeerd worden door Berke Özer, maar de doelman van Fener moest zich vijf minuten voor rust alsnog gewonnen geven. Een dramatische terugspeelbal van Özil werd onderschept door Jahovic, die gelanceerd was en in de korte hoek raak schoot: 1-0.

GOL! Jahovic ! dk'39

Mesut'dan büyük hata ..

Göztepe 1-0 Fenerbahçe

Ana Sayfamizi takip ediniz > @GOLAZOOOSports #GÖZvFB pic.twitter.com/vGcsxLnHQi — 6Pas (@6Pas13) November 29, 2021

Twee minuten na rust kwam Fenerbahçe enorm goed weg, toen Halil Akbunar de paal trof. Vrijwel uit het niets scoorden de bezoekers direct daarna. Irfan Kahveci wipte de bal naar de tweede paal, waar Dursun klaar stond om raak te koppen: 1-1. Daarna nam Göztepe de overhand in de wedstrijd en kwam Fenerbahçe uiteindelijk goed weg met een punt. Het dichtst bij de winnende voor de thuisploeg kwam Jahovic, die een lage voorzet bij de tweede paal net niet wist binnen te glijden. Twee minuten voor tijd kreeg Fener-back Filip Novak zijn tweede gele kaart.