KNVB grijpt door coronamaatregelen deels in bij amateurvoetbal

Maandag, 29 november 2021 om 19:22 • Jeroen van Poppel

Amateurwedstrijden in de A-categorie (prestatieve competities) gaan komend weekend niet door, zo meldt de KNVB. Voor de B-categorie (recreatieve competities) gaat het competitieprogramma bij zowel de jeugd als senioren wél door. Teams die niet willen voetballen, kunnen op coulance en medewerking van de voetbalbond rekenen.

De KNVB legt uit hoe het besluit tot stand is gekomen. "Afgelopen vrijdag heeft het kabinet bepaald dat met de nieuwe coronamaatregelen sporten na 17.00 uur niet is toegestaan", zo klinkt het. "Voor het amateurvoetbal betekent dit dat wedstrijden in het weekend wel mogelijk blijven, maar dat er doordeweeks niet of nauwelijks getraind kan worden. De KNVB heeft een besluit genomen over de vraag of de competities dan wel door kunnen blijven gaan. Dit besluit is maatwerk per categorie en betreft alleen het aankomend weekend omdat twee factoren die van belang zijn voor het vervolg nu nog niet vaststaan."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Eén van deze twee factoren is de uitkomst van het debat in de Tweede Kamer van woensdag aanstaande, waarin de nieuwe coronamaatregelen worden besproken", vervolgt de KNVB. "Mocht naar aanleiding hiervan alsnog worden besloten dat buiten trainen is toegestaan tot 20.00 uur (dus dezelfde tijd als andere essentiële diensten en winkels), dan vervallen doordeweeks met wat herschikken slechts heel weinig trainingen. De andere factor is het medische advies dat de KNVB aan het VMC (Voetbal Medisch Centrum) heeft opgevraagd over het spelen van wedstrijden zonder normaal te kunnen trainen en dat bekeken per leeftijdscategorie."

Een besluit over de wedstrijden in het weekend van 11/12 en 18/19 december wordt na het Kamerdebat genomen. “Niemand weet welke coronamaatregelen er nog nodig zijn de komende tijd”, aldus Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal. “Het uitgangspunt blijft voor ons dat sporten bijdraagt aan een goede gezondheid en dus als essentieel gezien moet worden. Juist in tijden van een pandemie. Maar als er niet getraind kan worden, dan moet het spelen van alleen wedstrijden ook gezond blijven en niet extra blessures opleveren. Het gaat om bijna 1,2 miljoen amateurvoetballers en daarom willen we een zorgvuldig besluit nemen, vandaar dat we nu alleen nog voor het aankomend weekend beslissen. We hopen echt dat de amateursport na het Kamerdebat van woensdag iets meer ruimte krijgt, zodat het niet door de 17.00-05.00 uur-regeling stil komt te vallen.”