Pedri troeft Ryan Gravenberch af; ook Donnarumma valt in de prijzen

Maandag, 29 november 2021 om 21:35 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:43

Pedri heeft maandagavond de Kopa Trophy in de wacht gesleept. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt door France Football aan het grootste talent onder de 21 jaar. Ook Ryan Gravenberch was genomineerd, maar de Ajacied belandde op de achtste plek. Pedri is de opvolger van Matthijs de Ligt, die in 2019 met de Kopa Trophy aan de haal ging. In 2020 werden de prijzen niet uitgereikt. Jude Bellingham is op de tweede plek geëindigd, terwijl Jamal Musiala de top drie completeert. Verder heeft Gianluigi Donnarumma beslag gelegd op de Lev Yashin Trophy, die uitgereikt wordt aan de beste doelman van het jaar.

Pedri was de gedoodverfde favoriet om beslag te leggen op de Kopa Trophy. In de strijd om de prijs rekende de negentienjarige middenvelder van Barcelona naast Gravenberch af met Jude Bellingham, Giovanni Reyna (beiden Borussia Dortmund), Jérémy Doku (Stade Rennes), Mason Greenwood (Manchester United), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Bukayo Saka (Arsenal), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) en Jamal Musiala (Bayern München). Afgelopen week ging Pedri ook al aan de haal met de Golden Boy-award, de prestigieuze prijs van de Italiaanse sportkrant Tuttosport.

"Ik ben onlangs negentien geworden (25 november, red.) en dit is de beste manier om het te vieren", reageert Pedri. "Ik wil Barça, de coaches en de aanvoerders bedanken, want zij hebben het me gemakkelijker hebben gemaakt", waarmee hij onder meer verwijst naar de tevens aanwezige Lionel Messi. Ik draag de prijs op aan mijn familie en het eiland La Palma, waar men in moeilijke momenten moet doorstaan (vanwege een vulkaanuitbarsting, red.)", aldus de middenvelder.

Donnarumma, sluitpost van Paris Saint-Germain, hield in de verkiezing van de Lev Yashin Trophy Édouard Mendy (Chelsea) en Jan Oblak (Atlético Madrid) voor zich. Verder waren ook Ederson (Manchester City), Kasper Schmeichel (Leicester City), Thibaut Courtois (Real Madrid), Keylor Navas (Paris Saint-Germain), Emiliano Martínez (Aston Villa), Manuel Neuer (Bayern München) en Samir Handanovic (Internazionale) genomineerd. Nadat Donnarumma afgelopen zomer het EK won met Italië, maakte hij de transfervrije overstap van AC Milan naar PSG.

De winnaar van de trofee werd bepaald door een stemming. Nadat organisator France Football een shortlist van tien spelers samenstelde, bepaalde een selectie van journalisten - één uit ieder FIFA-voetballand - samen met de bondscoaches en aanvoerders van nationale ploegen de winnaar. Aan de journalisten, spelers en bondscoaches werd gevraagd om de favorieten te kiezen op basis van iemands individuele en collectieve prestaties in het afgelopen jaar, kwaliteit van de speler en met inachtname van de carrière van de speler. De nummer één van een panellid ontvangt zes punten, de nummer twee vijf punten, enzovoorts. Uiteindelijk volgde daaruit een algehele ranglijst.