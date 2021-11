Ajax maakt interesse kenbaar aan zaakwaarnemer Fulco van Kooperen

Maandag, 29 november 2021 om 19:02 • Jeroen van Poppel

Ajax wil in januari zowel Brian Brobbey als Steven Bergwijn op huurbasis binnenhalen, zo benadrukt Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De journalist schat in dat de Amsterdammers in beide gevallen kansrijk zijn, maar zullen mogelijk wel akkoord moeten gaan met een verplichte optie tot koop.

Afgelopen zondag speelde Ajax bij afwezigheid van de zieke Sébastien Haller met Danilo in de spits. De Braziliaan kon niet enorm overtuigen. "Dat is de reden waarom Ajax bezig is met Brobbey, en toch ook vol inzet op Bergwijn", zegt Verweij. "Dit is gewoon niet goed genoeg. Ze beseffen inmiddels wel dat als Haller naar de Afrika Cup is en je moet tegen PSV en FC Utrecht met Danilo in de spits spelen... ga maar met die witte vlag zwaaien. Met Tadic in de spits kan ook, maar dat was tegen Besiktas geen succes."

En dus zal Ajax bij RB Leipzig aankloppen voor Brobbey. "Die willen ze dan huren, maar daar zal Leipzig wel een verplichte optie tot koop aan vastplakken. Of ze moeten hem direct kopen, en dat is natuurlijk wel met pijn in het hart. Dat doet Marc Overmars natuurlijk liever niet, een speler die transfervrij vertrokken is terugkopen. Maar ik denk dat het in dit geval wel gaat gebeuren."

Valentijn Driessen zou Brobbey niet terughalen. "Dat zou ik echt ongelofelijk vinden. Als hij nou bij Leipzig aan de lopende band scoort, dan weet je dat je iets terughaalt dat je ook versterkt..." Verweij is het daar niet mee eens. "Dat is juist de reden dat die mogelijkheid zich voor doet, dat ze hem misschien terug kunnen kopen." Brobbey stond de afgelopen twee wedstrijden in de basis bij Leipzig en dat waren ook meteen zijn enige twee basisplekken dit seizoen.

Bergwijn zit in een zo mogelijk nog lastigere situatie bij Tottenham Hotspur. "Antonio Conte heeft geloof ik in twee weken twee woorden tegen Bergwijn gezegd", weet Verweij. "Conte is ook degene die destijds een overgang van Bergwijn van PSV naar Internazionale heeft tegengehouden, dus die ziet het niet zo in hem zitten." Ajax is volgens Verweij concreet bezig met Bergwijn. "Die interesse is kenbaar gemaakt bij het management van Bergwijn. In de zomer was het nog onbespreekbaar, bij de vorige trainer." De linkeraanvaller laat zich begeleiden door Fulco van Kooperen.

Of Leipzig meewerkt aan een vertrek van Brobbey, moet afgewacht worden. "Ik denk dat vooral Brobbey er heel erg voor openstaat. En als die Mino Raiola meekrijgt, die weet wel oorlog te maken en die weet Leipzig waarschijnlijk wel zo ver te krijgen dat die er ook voor open staan. Volgens mij willen ze dit seizoen alleen maar huren, en dat geldt ook voor Bergwijn. Want Ajax heeft ook door het coronajaar natuurlijk hele slechte cijfers geschreven. Ze willen nu David Neres of Nicolás Tagliafico alsnog verkopen, en dan een speler terughalen."