Henk van Stee beent woedend naar huis na gesprek in stadion van Sparta

Maandag, 29 november 2021 om 16:32 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:50

Technisch directeur Henk van Stee van Sparta Rotterdam heeft het stadion boos verlaten na een gesprek met algemeen directeur Manfred Laros, meldt het Algemeen Dagblad. De directeurs leven al enige tijd in onmin met elkaar, maar de situatie is maandagmiddag geëscaleerd. Laros zou zich storen aan het feit dat Van Stee publiekelijk over bedragen spreekt in de media. Van Stee is juist van mening dat Laros meer financiële risico’s zou mogen nemen.

Sparta staat momenteel met tien punten op de zestiende plaats in de Eredivisie. Van de veertien wedstrijden wist de club er slechts twee te winnen. Van Stee zou van oordeel zijn dat de huidige situatie voorkomen had kunnen worden als hij in de zomer eerder de markt op had gemogen met de transfermiljoenen voor Abdou Harroui, die op dat moment aanstaande waren. Harroui leek de gehele zomer op weg naar de uitgang, maar zijn vertrek werd pas op de slotdag van de transfermarkt vlotgetrokken. Formeel wordt hij voor een half miljoen euro verhuurd aan Sassuolo, dat een optie tot koop van drie miljoen moet lichten als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

In de zomer verkocht Sparta op deadline day ook Laros Duarte, die voor 650.000 euro naar FC Groningen ging. Beoogde aankopen als Wouter Burger, Tijjani Reijnders en Oussama Darfalou kwamen op het laatste moment niet, waardoor het een frustrerende transferzomer werd voor de Rotterdammers. Het is onduidelijk in hoeverre de breuk tussen Van Stee en Sparta definitief is. Het is daarom ook afwachten wat de eventuele gevolgen voor Henk Fraser zullen zijn. Volgens het Algemeen Dagblad zijn de trainer en technisch directeur 'vier handen op een buik'.