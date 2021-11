Messi pakt Ballon d'Or voor zevende keer; Lewandowski krijgt 'goedmakertje'

Maandag, 29 november 2021 om 21:55 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 22:04

Lionel Messi heeft voor de zevende keer in zijn carrière de Ballon d’Or gewonnen, zo is gebleken op de ceremonie van maandagavond. De 34-jarige aanvaller wordt met de winst van de Ballon d’Or met name beloond voor zijn prestaties met Argentinië. Afgelopen zomer won hij na drie verloren finales in de vorm van de Copa América eindelijk zijn eerste grote prijs met la Albiceleste. Messi krijgt de voorkeur boven concurrenten als Robert Lewandowski, Mohamed Salah, Karim Benzema en Jorginho. Lewandowski ging wél naar huis met de titel Striker of the Year, die dit jaar plotseling werd geïntroduceerd.

Met zeven Ballon d’Or-uitverkiezingen is Messi recordhouder; Cristiano Ronaldo won de trofee vijf keer. De aanvaller van Paris Saint-Germain heeft zijn favorietenstatus waargemaakt, want volgens de bookmakers was hij maandagavond ook de grootste kanshebber om de Ballon d’Or te winnen. Messi was dit kalenderjaar in het shirt van Barcelona, Paris Saint-Germain en Argentinië goed voor 41 goals en 17 assists in 56 wedstrijden. Voor de Catalanen wist hij 23 keer te scoren in 21 competitiewedstrijden. Hij scoorde onder meer tweemaal in de Copa del Rey-finale tegen Athletic Club (0-4 zege). In de Champions League was de Argentijn tweemaal trefzeker in de achtste finales tegen zijn latere werkgever PSG. Ook maakte hij 9 doelpunten in 16 interlands voor Argentinië, waaronder vier goals op de Copa América.

Vorig jaar werd de Ballon d'Or niet uitgereikt na een seizoen dat ernstig verstoord werd door de coronapandemie. Tijdens de laatste editie, in 2019, ging de Ballon d’Or ook al naar Messi. De Argentijn won dit kalenderjaar met Barcelona de Spaanse beker en leidde zijn land naar winst in de Copa América. In het shirt van PSG weet hij echter nog niet te overtuigen. Op 20 november maakte Messi tijdens een 3-1 zege op Nantes zijn langverwachte eerste goal in de Ligue 1. Vooralsnog staat de teller in het shirt van de Franse grootmacht op vier goals en drie assists in elf officiële wedstrijden.

De winnaar van de Ballon d'Or werd bepaald door een stemming. Nadat organisator France Football een shortlist van dertig spelers samenstelde, bepaalde een selectie van journalisten - één uit ieder FIFA-voetballand - samen met de bondscoaches en aanvoerders van nationale ploegen de winnaar. Aan de journalisten, spelers en bondscoaches werd gevraagd om een top vijf te kiezen uit de dertig namen van de shortlist, op basis van iemands individuele en collectieve prestaties in het afgelopen jaar, kwaliteit van de speler en met inachtname van de carrière van de speler. De nummer één van een panellid ontvangt zes punten, de nummer twee vijf punten, enzovoorts. Uiteindelijk volgde daaruit een algehele ranglijst.

Ballon d'Or Féminin

De Ballon d'Or Féminin voor de beste vrouwelijke voetballer ter wereld in 2021 ging naar Alèxia Putellas. De aanvallende middenvelder van Barcelona was ook de favoriet voor de winst. Ook de Nederlandse vrouwen Lieke Martens en Vivianne Miedema behoorden tot de kanshebbers. Miedema werd maandagochtend door de BBC wél verkozen tot beste voetbalster op aarde. De spits van Arsenal kreeg de award op de training uitgereikt door voormalig Arsenal-spits en clublegende Kelly Smith.