Waar kun je de Ballon d'Or-ceremonie bekijken en wie is de favoriet?

Maandag, 29 november 2021 om 16:55 • Laatste update: 17:23

De winnaar van de Ballon d'Or, ook wel bekend als de Gouden Bal, wordt maandagavond bekendgemaakt. De ceremonie in het Théâtre du Châtelet in Parijs begint om 20.30 uur en duurt naar verwachting tot 22.00 uur. Lionel Messi hoopt op zijn zevende Ballon d'Or en heeft volgens de bookmakers slechts één serieuze concurrent: Robert Lewandowski.



Lionel Messi of Robert Lewandowski?

Er zijn dertig genomineerden, maar de bookmakers zijn het erover eens dat alleen Messi en Lewandowski een serieuze kans maken. Messi was dit kalenderjaar in het shirt van Barcelona, Paris Saint-Germain en Argentinië goed voor 41 goals en 17 assists in 56 wedstrijden. Voor de Catalanen wist hij 23 keer te scoren in 21 competitiewedstrijden. In de Champions League was de Argentijn tweemaal trefzeker in de achtste finales tegen zijn latere werkgever PSG. Ook maakte hij 9 doelpunten in 16 interlands voor Argentinië, waaronder 4 goals op de gewonnen Copa América.

Lewandowski was in 2021 namens Bayern tot dusver goed voor 38 doelpunten in 30 competitiewedstrijden. Verder scoorde hij 11 keer in 9 duels in de Champions League. Bovendien was Lewandowski 2 keer trefzeker in de gewonnen wedstrijd tegen Borussia Dortmund om de DFL-Supercup (1-3) en scoorde hij 2 keer op het gewonnen WK voor clubteams. Ook maakte hij 11 doelpunten in 12 interlands voor Polen, waaronder 3 goals op het EK. De groepsfase was evenwel het eindstation voor Polen. In 2021 won Lewandowski zowel de landstitel als de Supercup met Bayern. Hij brak het record van Gerd Müller, door 41 doelpunten te maken in één Bundesliga-seizoen.

De winnaar van de Ballon d'Or werd bepaald door een stemming. Nadat organisator France Football een shortlist van dertig spelers samenstelde, bepaalde een selectie van journalisten - één uit ieder FIFA-voetballand - samen met de bondscoaches en aanvoerders van nationale ploegen de winnaar. Aan de journalisten, spelers en bondscoaches werd gevraagd om een top vijf te kiezen uit de dertig namen van de shortlist, op basis van iemands individuele en collectieve prestaties in het afgelopen jaar, kwaliteit van de speler en met inachtname van de carrière van de speler. De nummer één van een panellid ontvangt zes punten, de nummer twee vijf punten, enzovoorts. Uiteindelijk volgde daaruit een algehele ranglijst.

Alle genomineerden voor de Ballon d'Or:

César Azpilicueta (Chelsea)

Nicolo Barella (Internazionale)

Karim Benzema (Real Madrid)

Leonardo Bonucci (Juventus)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Giorgio Chiellini (Juventus)

Cristiano Ronaldo (Manchester United)

Ruben Dias (Manchester City)

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Phil Foden (Manchester City)

Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund)

Jorginho (Chelsea)

Harry Kane (Tottenham Hotspur)

N’Golo Kanté (Chelsea)

Simon Kjaer (AC Milan)

Robert Lewandowski (Bayern München)

Romelu Lukaku (Chelsea)

Riyad Mahrez (Manchester City)

Lautaro Martínez (Inter)

Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Paris Saint-Germain)

Luka Modric (Real Madrid)

Gerard Moreno (Villarreal)

Mason Mount (Chelsea)

Neymar (Paris Saint-Germain)

Pedri (Barcelona)

Mohamed Salah (Liverpool)

Raheem Sterling (Manchester City)

Luis Suárez (Atlético Madrid)



Welke andere prijzen worden uitgereikt?

Naast de Ballon d'Or worden maandagavond ook de Kopa Trophy (grootste talent onder 21), de Lev Yashin Award (beste keeper) en de Ballon d'Or Féminin (beste vrouw) uitgereikt. Veder heeft France Football bekendgemaakt dat er twee nieuwe prijzen worden uitgereikt. Het schijnt te gaan om prijzen voor 'club van het jaar' en 'beste doelpuntmaker van het jaar'. Ryan Gravenberch behoort tot de genomineerden voor de Kopa Trophy. Vivianne Miedema en Lieke Martens, Nederlandse speelsters van respectievelijk Arsenal en Chelsea, kunnen de Ballon d'Or Féminin winnen. Miedema werd eerder op de dag al door de BBC uitgeroepen tot beste speelster ter wereld in 2021.

Genomineerden voor alle andere prijzen:

Kopa Trophy

Mason Greenwood (Manchester United)

Bukayo Saka (Arsenal)

Pedri (Barcelona)

Jérémy Doku (Stade Rennes)

Ryan Gravenberch (Ajax)

Jamal Musiala (Bayern München)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

Giovanni Reyna (Borussia Dortmund)

Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

Lev Yashin Award

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)

Ederson (Manchester City)

Kasper Schmeichel (Leicester City)

Édouard Mendy (Chelsea)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Keylor Navas (Paris Saint-Germain)

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Manuel Neuer (Bayern München)

Jan Oblak (Atletico Madrid)

Samir Handanovic (Internazionale)

Ballon d'Or Féminin

Kadidiatou Diani (Paris Saint-Germain)

Fran Kirby (Chelsea)

Jennifer Hermoso (Barcelona)

Christiane Endler (Olympique Lyon)

Christine Sinclair (Thorns FC)

Ashley Lawrence (Paris Saint-Germain)

Irene Paredes (Barcelona)

Jessie Fleming (Chelsea)

Lieke Martens (Barcelona)

Sandra Panos (Barcelona)

Viviane Miedema (Arsenal)

Ellen White (Manchester City)

Pernille Harder (Chelsea)

Samantha Mewis (North Carolina Courage)

Wendie Renard (Olympique Lyon)

Marie-Antoinette Katoto (Paris Saint-Germain)

Stina Blackstenius (BK Häcken)

Magdalena Eriksson (Chelsea)

Sam Kerr (Chelsea)

Alexia Putellas (Barcelona)



Waar is de ceremonie te volgen?

Het gala wordt niet uitgezonden op televisie, maar is wel te volgen via het YouTube-kanaal van L'Équipe. Naar verwachting duurt de ceremonie van 20.30 uur tot 22.00 uur. Rond 21.30 uur wordt de ranglijst van de Ballon d'Or-verkiezing bekendgemaakt.