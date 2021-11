Doelpunt uit de Eredivisie maakt kans op prestigieuze Puskás Award

Maandag, 29 november 2021 om 14:57 • Dominic Mostert • Laatste update: 15:19

Vangelis Pavlidis maakt kans op de Puskás Award voor het mooiste doelpunt van 2021. De aanvaller van AZ is genomineerd voor een doelpunt dat hij namens Willem II maakte in de competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard op 16 mei. Wereldvoetbalbond FIFA heeft in totaal elf genomineerden bekendgemaakt die Heung-Min Son kunnen opvolgen als winnaar van de prestigieuze trofee.

Behalve de treffer van Pavlidis zijn doelpunten genomineerd van Luis Díaz (op 23 juni namens Colombia tegen Brazilië op de Copa América), Gauthier Hein (op 10 april namens AJ Auxerre tegen Chamois in de Ligue 2), Érik Lamela (op 14 maart namens Tottenham Hotpsur tegen Arsenal in de Premier League), Valentino Lazaro (op 8 november namens Borussia Mönchengladbach tegen Bayer Leverkusen in de Bundesliga), Riyad Mahrez (op 16 november namens Algerije tegen Zimbabwe in de Afrika Cup-kwalificatie), Sandra Owusu-Ansah (op 8 mei namens Supreme Ladies tegen Kumasi Sports Academy Ladies in de Ghana Women's Premier League), Daniela Sánchez (op 16 januari namens Querétaro tegen Atlético de San Luis in de Liga MX Femenil), Patrik Schick (op 14 juni namens Tsjechië tegen Schotland op het EK), Mehdi Taremi (op 13 april namens FC Porto tegen Chelsea in de Champions League) en Caroline Weir (op 12 februari namens Manchester City tegen Manchester United in de FA Women's Super League).

Pavlidis slalomde langs vier spelers van Fortuna en wipte de bal fraai over doelman Yanick van Osch heen. Het was niet alleen een mooi, maar ook een belangrijk doelpunt in de strijd tegen degradatie. Of het genoeg was om de Puskás Award te winnen, wordt bepaald door een jury bestaande uit 'FIFA-legendes' en door supporters die kunnen stemmen via de website van de FIFA. Het oordeel van de jury en het oordeel van de fans telt ieder voor vijftig procent mee. De Puskás Award wordt uitgereikt sinds 2009 en werd nog nooit gewonnen door een speler van een Nederlandse cub of door een Nederlander. In 2010 eindigde Giovanni van Bronckhorst op de derde plek met zijn uithaal tegen Uruguay in de halve finale van het WK; in 2014 werd Robin van Persie derde met zijn kopbal tegen Spanje op het WK.

?? Presenting the #Puskas Award 2021 nominees ?? ???? Luis Díaz ???? Gauthier Hein ???? Érik Lamela ???? Valentino Lazaro ???? Riyad Mahrez ???? Sandra Owusu-Ansah ???? Vangelis Pavlidis ???? Daniela Sánchez ???? Patrik Schick ???? Mehdi Taremi ?????????????? Caroline Weir ??? ????????: https://t.co/niTLoxY73c pic.twitter.com/UJAm6p4agx — FIFA.com (@FIFAcom) November 29, 2021