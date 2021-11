Roda JC doet zichzelf tekort in restant van Limburgse derby

Maandag, 29 november 2021 om 13:56 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:31

Het restant van de gestaakte wedstrijd tussen MVV Maastricht en Roda JC heeft geen winnaar opgeleverd: 1-1. De Limburgse derby werd op vrijdag 29 oktober bij een 0-0 stand op slag van rust gestaakt, toen supporters van beide ploegen de confrontatie met elkaar zochten. Maandagmiddag stond het restant op het programma, waarbij de bezoekers uit Kerkrade het meeste recht hadden op een overwinning.

Tijdens de editie in oktober liep het volledig uit de hand, toen onder andere met vuurwerk werd gegooid en een deur vanuit het uitvak op het veld belandde. Scheidsrechter Joey Kooij besloot het duel op slag van rust te staken en vervolgens niet meer te hervatten. MVV en Roda hervatten het duel maandagmiddag in de 42ste minuut zonder publiek, dat door de nieuwe coronamaatregelen niet welkom is in de stadions. In het korte restant van de eerste helft slaagden beide ploegen er niet in om gevaar te stichten.

??&?? Mitchy Ntelo zet @mvvmaastricht op 1-0 uit een fraaie assist van Mitchel Keulen ?????#mvvrod pic.twitter.com/xa78YI0T4B — ESPN NL (@ESPNnl) November 29, 2021

Na rust was het Roda dat zich als eerst liet gelden, toen Stefano Marzo doelman Romain Matthys tot een uiterste redding dwong. Voor de bezoekers was dit het startsignaal om door te drukken. Het was echter MVV dat de score opende. Sven Blummel stuurde Mitchel Keulen weg over de linkerflank. De verdediger zette in één keer strak voor, waarna Mitchy Ntelo eenvoudig binnen kon schuiven bij de tweede paal: 1-0. Heel lang kon MVV niet genieten van de voorsprong, daar de bezoekers al snel langszij kwamen.

Limbombe sneed vanaf rechts naar binnen en dwong Matthys de bal in de korte hoek weg te boksen. Dylan Vente reageerde alert, maar zag zijn schot op de paal belanden. Uiteindelijk was het Emmers die, ook via de paal, in derde instantie raak schoot: 1-1. In het laatste kwartier ging de ploeg van Jurgen Streppel naarstig op zoek naar de winnende. Patrick Pflücke kreeg de bal oog in oog met Matthys niet voorbij de doelman, waarna Limbombe een meter naast schoot. In de aanval erop miste Xian Emmers vanuit kansrijke positie.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Volendam 17 11 5 1 21 38 2 Excelsior 17 11 2 4 19 35 3 Jong Ajax 17 10 2 5 12 32 4 FC Emmen 16 9 3 4 11 30 5 De Graafschap 17 9 3 5 8 30 6 ADO Den Haag 17 11 2 4 17 29 7 FC Eindhoven 17 9 2 6 8 29 8 FC Den Bosch 17 8 1 8 -6 25 9 Roda JC Kerkrade 17 6 6 5 6 24 10 NAC Breda 17 6 5 6 3 23 11 Jong PSV 17 6 4 7 -1 22 12 MVV Maastricht 17 7 1 9 -16 22 13 Jong AZ 17 6 3 8 -3 21 14 VVV-Venlo 17 6 2 9 -5 20 15 Jong FC Utrecht 17 5 4 8 -5 19 16 Telstar 17 4 6 7 -15 18 17 Helmond Sport 17 4 3 10 -13 15 18 Almere City FC 16 3 4 9 -8 13 19 TOP Oss 17 3 4 10 -11 13 20 FC Dordrecht 17 2 4 11 -22 10