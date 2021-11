Manchester United presenteert Rangnick als opvolger van Solskjaer

Maandag, 29 november 2021 om 12:34 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:22

Manchester United heeft de komst van Ralf Rangnick bevestigd. De Duitser geldt als tijdelijke opvolger van de ontslagen Ole Gunnar Solskjaer en treedt na dit seizoen twee jaar als adviseur in dienst bij de club. Rangnick werkte meest recentelijk bij Lokomotiv Moskou, waar hij hoofd sport en ontwikkeling was. In zijn geboorteland was hij onder meer bij RB Leipzig en Schalke 04 werkzaam als hoofdtrainer. De kans is klein dat Rangnick donderdag tegen Arsenal al op de bank zit, daar zijn werkvergunning nog niet in orde is.

John Murtough, sportief directeur bij Manchester United, is blij met de komst van Rangnick. "Ralf is een van de meest gerespecteerde coaches en vernieuwers in het Europese voetbal. Hij was onze nummer één kandidaat als interim-manager. Hij is een weerspiegeling van de onschatbare waarde aan leiderschap en bezit enorm veel vaardigheden. We zijn blij dat hij vier decennia ervaring in management en coaching meebrengt naar United."

"Ik ben verheugd om naar Manchester United te gaan en heb me erop gericht om er een succesvol seizoen van te maken voor de club", aldus Rangnick in een eerste reactie. "Er zit heel veel kwaliteit in de groep met een goede balans tussen jeugd en ervaren spelers. Al mijn inspanningen in de komende zes maanden zullen erop gericht zijn deze spelers te helpen in het benutten van hun potentieel. Zowel individueel als in teambelang. Ook kijk ik ernaar uit om als adviseur te ondersteunen bij het behalen van de doelstellingen van de club."

Als trainer staat Rangnick bekend om zijn werk bij onder meer Schalke 04, TSG Hoffenheim en RB Leipzig. Bij Schalke was hij het meest succesvol en won hij in het seizoen 2010/11 de Duitse beker en in 2011 de Duitse Supercup. In juni 2012 tekende Rangnick een contract bij het Oostenrijkse Red Bull Salzburg. Hij kreeg er de functie van sportief directeur, terwijl hij landgenoot Roger Schmidt aannam als trainer. Daaropvolgend bleef Rangnick een aantal jaren behouden voor het Red Bull-concern en was hij jaren werkzaam voor RB Leipzig.

Afgelopen zomer werd de naam van Rangnick veelvuldig in verband gebracht met clubs in Engeland en Duitsland, waaronder Tottenham Hotspur en Schalke. De Duitser geldt als de architect van het moderne voetbalimperium en stuwde in verschillende functies zowel Red Bull Salzburg als RB Leipzig omhoog. Na zijn vertrek bij Leipzig leek hij even aan de slag te gaan bij AC Milan in een dubbelfunctie, maar door die samenwerking ging afgelopen zomer op het laatste moment een streep.