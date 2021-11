Keane en Carragher clashen in heetgebakerde discussie over Ronaldo

Maandag, 29 november 2021 om 12:07 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:06

Roy Keane en Jamie Carragher hebben zondagavond na afloop van het gelijkspel tussen Manchester United en Chelsea (1-1) een heetgebakerde discussie gevoerd over Cristiano Ronaldo in de studio van Sky Sports. Interim-manager Michael Carrick zorgde voor een grote verrassing door de aanvaller tegen the Blues geen basisplaats te geven. Keane stelde dat United Ronaldo niet heeft gehaald om de Premier League te winnen, waarop Carragher zich afvroeg wat dan wel de reden moest zijn van zijn komst.

Waar Ronaldo in het Champions League-duel met Villarreal (0-2 winst) nog een basisplaats kreeg toebedeeld van Carrick, moest de Portugese aanvaller het tegen Chelsea doen met een invalbeurt in de 64ste minuut voor Jadon Sancho. Keane bekritiseerde de beslissing van Carrick om Ronaldo niet vanaf het begin te laten spelen, met het argument dat hij, gezien zijn staat van dienst en zijn recente vorm bij United, het verdiende om te starten tegen Chelsea, ongeacht de tactiek die werd gehanteerd.

You don't want to miss this... ???? Things got VERY heated between @Carra23 and Roy Keane as they discussed Cristiano Ronaldo's role at Man Utd ??pic.twitter.com/uMBi3jSSvO — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 28, 2021

“Je ziet een speler die alles heeft gewonnen in de voetballerij. Hij is teruggekomen naar Manchester United om de club naar een hoger niveau te tillen. Natuurlijk wil hij spelen”, zei Keane. “Je zou nog steeds verwachten dat als iemand op het veld het verschil kan maken, dat dat Ronaldo is. Zelfs op zijn 36ste. Als hij nou was teruggekeerd en niet scoorde, dan kon je nog zeggen: ‘Hij kan het niet bijhouden, hij lijkt niet gemotiveerd’. Maar hij lijkt juist wél gemotiveerd. Ronaldo gaat de problemen van Manchester United niet oplossen, maar je haalt hem niet terug om hem op de bank te zetten.”

Keane raakte vervolgens in een felle discussie met Carragher, die net als Jimmy Floyd Hasselbaink de wedstrijd tussen Chelsea en United in de studio van Sky Sports analyseerde. Carragher zette vraagtekens bij de beslissingen van United en Paris Saint-Germain om afgelopen zomer Ronaldo en Lionel Messi als grote sterren te contracteren. Volgens de voormalig verdediger is er meer nodig dan het aantrekken van een sterspeler. "Is Manchester United dichter bij de titel dan vorig seizoen? Nee. Is PSG dichter bij de Champions League met Messi? Nee. Voetbal is een teamsport."

Volgens Keane is het niet realistisch om te denken dat Ronaldo is gehaald om opnieuw Premier League-titels te winnen. “Maar wat was dan het nut om hem te contracteren?”, vraagt Carragher zich af. “Als je spelers als Cristiano Ronaldo en Raphaël Varane haalt, is dat om direct succes te boeken en dus mee te doen om het kampioenschap. Als je dat niet wil, moet je gewoon gaan spelen met jongens als Jadon Sancho en Mason Greenwood. De enige reden dat ze Ronaldo gehaald hebben was uit pure paniek, omdat hij op weg was naar Manchester City."