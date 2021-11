Golf aan haatberichten en beledigingen na actie op Neymar

Maandag, 29 november 2021 om 11:36 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:59

De kans is zeer klein dat Neymar dit kalenderjaar nog in actie komt namens Paris Saint-Germain. De aanvaller viel zondag in de uitwedstrijd tegen Saint-Étienne (1-3 winst) uit met een enkelblessure en is naar verluidt zes weken uitgeschakeld. Na afloop van het duel ging het niet alleen over de blessure van de Braziliaan. 'Dader' Yvann Macon werd het slachtoffer van haatberichten en beledigingen op sociale media, waarna zijn club zich genoodzaakt voelde met een statement te komen.

Het ging mis voor Neymar toen hij in de slotfase van het duel met Saint-Étienne ongelukkig terechtkwam op het glijdende been van Macon. De verdediger leek ogenschijnlijk onschuldig, maar moest zijn actie wel bekopen met een golf aan aan beledigingen en bedreigingen op sociale media. Een situatie waar zijn werkgever niet over de spreken was. "We betreuren de manier waarop onze speler het slachtoffer is geworden van alle haatberichten en beledigingen op sociale media", schrijft Saint-Étienne op Twitter. "Online intimidatie moet stoppen. Of het nou gericht is aan Macon of andere spelers, dit kan niet."

??????.. Neymar! ?? De Braziliaan komt heel ongelukkig terecht en wordt met een op het oog zware enkelblessure per brandcard van het veld gedragen ??#ZiggoSport #Ligue1 #ASSEPSG pic.twitter.com/E3nbTl6aTd — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 28, 2021

De haatberichten werden naar buiten gebracht door journalist Loïc Tanzi van RMC Sport. Macon verdedigde zich na afloop voor zijn actie. "Ik tackelde, maar ik raakte hem niet", aldus de onfortuinlijke verdediger. "Hij landde op mijn been en verdraaide zijn enkel. Ik ben verdrietig voor hem, ik weet hoeveel pijn het doet. Ik hoop dat hij zo snel mogelijk herstelt." Macon liep in oktober 2020 een soortgelijke blessure op, waarna hij liefst zes maanden buitenspel stond.

Neymar liet via Instagram van zich horen. De buitenspeler deelde onder meer een foto van het desbetreffende moment, waarop goed te zien is dat de enkel volledig dubbelklapt. "Het is tijd om te herstellen", aldus de Braziliaanse aanvaller. "Helaas horen deze tegenslagen bij het leven van een atleet. Het is tijd om mijn kop omhoog te doen en vooruit te gaan. Ik zal beter en sterker terugkomen." Neymar mist door zijn blessure onder meer de topper in de Ligue 1 tegen achtervolger OGC Nice van aanstaande woensdag. Ook het duel met AS Monaco (12 december) gaat hij niet halen.