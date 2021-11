Henk Fraser hekelt analisten: ‘Dat kan alleen in Nederland, echt bizar’

Maandag, 29 november 2021 om 11:03 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:09

Henk Fraser heeft zijn rol als assistent-bondscoach bij het Nederlands elftal inmiddels weer ingeruild voor zijn rol als hoofdtrainer bij Sparta Rotterdam. Zondag kwam hij tegen Ajax (0-1) veel spelers tegen met wie hij anderhalve week geleden kwalificatie voor het WK afdwong. Fraser fungeerde tijdens de WK-kwalificatiewedstrijden als halve mantelzorger van Louis van Gaal, nadat laatstgenoemde in een rolstoel belandde na een val op zijn heup. Dat Van Gaal nadien bekritiseerd werd door een aantal analisten, is bij Fraser niet goed gevallen.

Fraser, die uiterst teleurstellend presteert met zijn ploeg en momenteel zestiende staat in de Eredivisie, is er niet bang voor dat hem de dubbelfunctie fataal wordt bij Sparta. "Die dubbelfunctie is met iedereen besproken en iedereen vond dat ik dat aanbod met beide handen moest aangrijpen", zegt hij tegen Trouw. "Niemand maakte bezwaar. Sparta kan namelijk ook profiteren van deze situatie, ik doe weer nieuwe inzichten en ervaringen op, het maakt iedereen beter, ook mijzelf. Dat ik ook in de technische staf bij Oranje zit, staat verder buiten mijn rol bij Sparta."

Desondanks voelt Fraser de druk. “Druk is er altijd”, gaat hij verder. "Tien punten meer was handiger geweest. Toch kan ik m’n spelers weinig verwijten, dat zie je tegen Ajax ook weer. Het is een hecht collectief dat strijd levert en blijft knokken. De wedstrijden tegen Ajax, PSV en Feyenoord, de top van Nederland, hebben we maar met minimaal verschil verloren, dat zegt ook wel wat. Bij jullie tellen enkel de punten en dat is logisch, maar ik zie ook tal van aanknopingspunten die mij hoop geven op een betere tweede competitiehelft.”

Waar Fraser zich over verbaasd heeft, is het gebrek aan respect richting Van Gaal. De bondscoach van Oranje belandde door een val op zijn heup in een rolstoel en stond in de cruciale kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen (2-0) rechtstreeks in contact met Fraser via een telefoonverbinding. "Ontzag is een groot woord, dat heb ik voor niemand, maar ik heb wel respect voor Van Gaal. Die man leed zoveel pijn, maar wist niet van opgeven. Dat hij door een deel van de analisten dan toch nog wordt afgebrand, dat kan alleen maar in Nederland. Daar heb ik geen woorden voor. Echt bizar."