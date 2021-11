Harry Kane heeft prachtig gebaar voor fans die 31 uur (!) voor niets reisden

Maandag, 29 november 2021 om 09:01 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:03

Voetballers en clubs zijn anno 2021 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi en Zlatan Ibrahimovic, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Harry Kane heeft het leed van twee fans van Tottenham Hotspur-fans uit de Verenigde Staten verzacht. Ken en Brandi Saxton ondernamen een reis van 31 uur vanuit Dallas om zondagmiddag het duel tussen Tottenham en Burnley bij te wonen. Tot hun grote teleurstelling gooide overvloedige sneeuwval roet in het eten en werd de wedstrijd in Burnley afgelast. “31 uur gereisd, geen slaap. Op koffie, een kaascracker en nog meer koffie. Dingen die je doet als je van je club houdt”, twitterde Ken Saxton nog daags voor het duel.

Just been sent this tweet and absolutely gutted for you! For your commitment and to make up for the match being called off I’d like to invite you to a home game as my guest when you’re next in London ?? https://t.co/wB3c8c40HN