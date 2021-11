Valentijn Driessen: ‘De Eredivisie is hierdoor een Mickey Mouse League’

Valentijn Driessen is van mening dat kunstgras ervoor zorgt dat de Eredivisie het imago van een Mickey Mouse League heeft. Het kunstgras van Sparta Rotterdam zorgde zondagmiddag voor flink wat irritatie bij Ajax. Na de 0-1 overwinning gaf Erik ten Hag zelfs aan dat het ‘een vorm van competitievervalsing’ is, terwijl Dusan Tadic erop wees dat al het kunstgras uit de Eredivisie moet verdwijnen. “Ik denk dat elke speler vijftig procent minder is op kunstgras”, verzekerde de aanvaller annex captain van Ajax.

“Ik vind dat Tadic en Ten Hag gelijk hebben”, vertelt Driessen in een video-item van De Telegraaf. “Het is wel goed dat ze het lostrokken van de wedstrijd. Ze wilden geen excuses aandragen voor hun wedstrijd. Die was gewoon slecht van de kant van Ajax. Maar ze gaven allebei wel aan dat het kunstgras verleden tijd moet zijn in de Eredivisie. Ik ben het daar wel mee eens. Het geeft de Eredivisie het imago van een Mickey Mouse League.”

?? Dušan Tadic is blij met de positie van Nederland op de coëfficiëntenranglijst, maar: "Als we een serieuze competitie willen, moet al het kunstgras eruit."#spaaja pic.twitter.com/FeGJ4NSbG6 — ESPN NL (@ESPNnl) November 28, 2021

“Je moet op het hoogste niveau op gras spelen en dat zouden de clubs van elkaar moeten eisen. Dat is heel moeilijk. Heracles Almelo wil sowieso niet mee”, weet de chef voetbal van het dagblad nu al. Heracles was in 2003 trendsetter door als eerste club in Nederland op kunstgras te gaan spelen. De aanleg van natuurgras op Erve Asito zou betekenen dat de club een trainingsaccommodatie moet optuigen. Heracles traint en speelt namelijk in het stadion en daar is echt gras niet op berekend. De keuze biedt dus sportieve, financiële en organisatorische voordelen voor de Almeloërs.

“Sparta denkt er wel over na om op gras over te gaan. In januari volgt daar waarschijnlijk een besluit over”, weet Driessen. Het bestuur van Sparta vond het in januari van dit jaar onverantwoord om op korte termijn over te stappen op natuurgras. Totdat er natuurgras komt op Het Kasteel, wil Sparta eerst het sportcomplex op Nieuw-Terbregge verbouwen. “De clubs die overstappen naar natuurgras worden geholpen met een behoorlijke subsidie. Ik geloof dat het tot ongeveer 3,5 ton gaat. Er staat dus eigenlijk heel weinig in de weg om de overstap te maken van kunstgras naar natuurgras.”

“Het probleem is de trainingsaccommodatie. Ze trainen ook vaak op die kunstgrasvelden. Op het moment dat je de overstap maakt, moet je een grasaccommodatie vinden. Dat kost geld en ik begrijp dat het op dat moment een rib uit je lijf kan zijn. Maar wil je professioneel voetbal op een volwassen manier beoefenen in Nederland, dan kan het niet zo zijn dat wedstrijden in de Eredivisie op kunstgras worden gespeeld”, benadrukt Driessen op de website van de krant.

"Het is niet plezierig om op kunstgras te spelen. Elke speler is minder op kunstgras, wel vijftig procent", zei Tadic na afloop van het duel voor de camera's van ESPN. "Je maakt op deze ondergrond veel technische fouten die je anders niet maakt. Voor de competitie zou het goed zijn als iedereen overschakelt op normaal gras. Dus KNVB: schrap de kunstgrasvelden." En Ten Hag: “Het hoort gewoon niet in deze competitie, voor de uitstraling in de Eredivisie is het megaslecht. Het moet zo snel mogelijk in de ban worden gedaan. We zijn aan het strijden met Portugal om de zesde plaats in Europa, dan moet je niet op kunstgras willen spelen. Dat moet afgelopen zijn."